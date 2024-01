Calciomercato, news di oggi: Napoli vicino a Samardzic, Juve a un passo da Djalò. Dragusin lascia la Serie A, Bayern favorito

La Juventus è vicina alla chiusura della trattativa con il Lille per il difensore Djalò. In uscita Kean, che ha tante richieste. Inter ferma, anche se a breve rinnoverà Lautaro Martinez. Attivo invece il Milan, che dopo Gabbia e Terracciano sta per tesserare anche il giovane Popovic, e prova a fare anche un colpo in difesa, il sogno è Buongiorno ma piace anche Tosin Adarabioyo. Il Napoli dovrebbe chiudere a breve per Samardzic, che sarà il secondo colpo dopo Mazzocchi. Kiwior e Perez gli obiettivi per la difesa. Tentativo per Martinez Quarta. Mentre la Roma cercherà di cedere Renato Sanches. Dragusin lascerà la Serie A. Bayern Monaco favorito sul Tottenham.