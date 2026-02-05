Calcio
Atalanta-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: gol di Scamacca su rigore, via secondo tempo

La diretta live di Atalanta-Juventus di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

5 Febbraio 2026 20:00
Ultimo agg. 22:06
Immagine

La diretta live della partita Atalanta-Juventus per la Coppa Italia. Il risultato è 1-0, gol di Scamacca. Diretta TV su Italia e in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset.

22:05

Inizia il secondo tempo: nessun cambio per Palladino e Spalletti

Atalanta e Juventus ripartono con le stesse formazioni che hanno chiuso la prima frazione.

A cura di Vito Lamorte
21:48

Fine primo tempo: Atalanta avanti sulla Juve grazie al gol di Scamacca

Immagine

La Juventus chiude il primo tempo sotto di un gol a Bergamo: dopo 45′ decide un calcio di rigore segnato da Scamacca.

A cura di Vito Lamorte
21:37

McKennie vicino al pareggio: occasione Juve

Angolo battuto corto e velocemente dalla Juve, che sorprende l'Atalanta con uno schema: palla in area a David che si stacca dal primo palo e va incontro, poi si libera di un avversario e serve davanti alla porta McKennie. Ahanor salva tutto quasi sulla linea.

A cura di Vito Lamorte
21:29

Scamacca trasforma il rigore: 1-0 Atalanta

Gianluca Scamacca segna il calcio di rigore con un tiro secco alla sinistra di Perin e lo spiazza.

A cura di Vito Lamorte
21:27

Mano di Bremer in area, controllo Var: rigore per l'Atalanta

Su un cross da sinistra di Ederson, Bremer tocca con la mano in corsa (a distanza ravvicinata): Fabbri va a rivedere l'episodio al monitor e concede calcio di rigore.

A cura di Vito Lamorte
21:22

Traversa di Conceiçao: Juve vicina al gol

Chico Conceiçao colpisce la traversa con un tiro di sinistro a giro. Juve pericolosissima.

A cura di Vito Lamorte
21:21

L'Atalanta risponde con Ederson e Scamacca

L'Atalanta replica con un tiro centrale di Ederson, bloccato da Perin; e poi prova la botta dal limite anche Scamacca, ma viene murato.

A cura di Vito Lamorte
21:19

David non trova la porta da buona posizione: Juve ancora in attacco

Chico Conceiçao crossa da destra morbido, David in mezzo si inserisce e cerca la deviazione di testa ma arriva un po' in ritardo e non trova la porta.

A cura di Vito Lamorte
21:16

L'Atalanta si fa vedere: alza il ritmo e prende campo

La squadra di Palladino ha alzato il ritmo e prende campo dopo un inizio migliore della Juve.

A cura di Vito Lamorte
21:15

Thuram pericoloso dopo 8 secondi: la Juve c'è

La Juve batte il calcio d'inizio e va subito avanti con uno schema preparato: Conceiçao dalla destra effettua un lungo lancio verso il centro dove Thuram si è inserito e in spaccata tocca il pallone al volo, con Carnesecchi che resta a metà strada dopo aver abbozzato l'uscita. La palla finisce fuori.

A cura di Vito Lamorte
21:00

Atalanta-Juventus in diretta, inizia la partita

Fischio d'inizio della partita tra Atalanta e Juventus.

A cura di Vito Lamorte
20:45

Come arriva la Juve alla partita contro l'Atalanta

Immagine

I bianconeri, per via del peggior piazzamento in Serie A rispetto ai nerazzurri nella passata stagione, devono giocare il turno in trasferta per conquistare la semifinale, dove ci sarà una tra Bologna e Lazio. La Juve di Luciano Spalletti ha superato 2-0 l'Udinese nel turno precedente e viene dalla bella vittoria per 4-1 sul Parma nell'ultimo turno di campionato.

A cura di Vito Lamorte
20:30

Come arriva l'Atalanta alla partita di oggi

Immagine

L'Atalanta di Raffaele Palladino ha travolto 4-0 il Genoa agli ottavi e vuole giocarsi le sue carte nel torneo della coccarda. Nell'ultimo turno i bergamaschi hanno pareggiato 0-0 in trasferta contro il Como di Fabregas, giocando per buona parte del match in inferiorità numerica.

A cura di Vito Lamorte
20:15

Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Palladino e Spalletti.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon (C), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Palladino.

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer, Kelly; Locatelli (C), Thuram; Conceicao, McKennie, Cambiaso; David. Allenatore: Spalletti.

A cura di Vito Lamorte
20:00

Dove vedere Atalanta-Juventus di Serie A in TV e streaming

Immagine

Atalanta-Juventus sarà trasmessa su Italia1. La telecronaca sarà di Massimo Callegari e Massimo Paganin, con in studio Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Mino Taveri e Graziano Cesari. Anche per la trasmissione in streaming si potrà seguire su Mediaset Infinity o su SportMediaset.

A cura di Vito Lamorte
