Atalanta-Juventus 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: gol di Scamacca su rigore, via secondo tempo

I bianconeri, per via del peggior piazzamento in Serie A rispetto ai nerazzurri nella passata stagione, devono giocare il turno in trasferta per conquistare la semifinale, dove ci sarà una tra Bologna e Lazio. La Juve di Luciano Spalletti ha superato 2-0 l'Udinese nel turno precedente e viene dalla bella vittoria per 4-1 sul Parma nell'ultimo turno di campionato.