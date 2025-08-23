Vuelta di Spagna 2025, dove vedere la 1ª tappa di oggi Torino-Novara: percorso, orario TV e favoriti

La Vuelta 2025 parte oggi sabato 23 agosto per la prima volta in assoluto dall’Italia: la tappa n.1 è la Torino-Novara, di 186 km e con un probabile arrivo in volata. Diretta esclusiva a pagamento su Eurosport disponibile per gli abbonati DAZN e Discovery+

La Vuelta di Spagna 2025 è l'ultimo grande appuntamento stagionale di ciclismo su strada per i Grandi Giri e scatta oggi, sabato 23 agosto fino al prossimo 14 settembre. La partenza sarà dall'Italia e più precisamene da Torino, con la prima tappa verso Novara che darà il via all'evento che sarà trasmesso in esclusiva su Discovery+ e DAZN.

Non ci sarà Tadej Pogacar che da tempo aveva già declinato l'invito a cimentarsi su tre grandi Giri in una unica stagione. Lo sloveno, dopo aver monopolizzato Giro d'Italia 2024 e Tour de France 2025, lascerà dunque campo ai propri avversari, primo fra tutti, Jonas Vingegaard gran favorito per la vittoria finale in Spagna.

La Vuelta sarà per la sesta volta nella sua storia all'estero ma oggi partirà per la prima volta in assoluto dall'Italia, da Torino per restare nel nostro Paese per le prime tre frazioni. Poi andrà oltre confine, in Francia e quindi in Spagna. In totale, sarà un percorso di 3.151 chilometri suddiviso in 21 tappe con 10 arrivi in salita, tra cui mitiche scalate come El Angliru, nuovamente teatro della tappa regina di questa edizione, o La Bola del Mundo.

Orario partenza: ore 13:22

Orario arrivo: 17:20

Percorso: ondulato

Distanza e dislivello: 186,1 km, 1.337 metri

Diretta TV: Eurosport, DAZN

Diretta Streaming: Discovery+

La 1ª tappa della Vuelta 2025: percorso e altimetria della Torino-Novara

La Vuelta 2025 prende il via con la sua prima storica partenza dall'Italia, da Torino con un percorso leggermente vallonato soprattutto nella seconda parte, ma nulla di insormontabile, che metterà alla prova sin da subito chi vorerà ritagliarsi una giornata da protagonista. Dopo 70 chilometri c'è l'unico GPM di giornata: La Serra, una 3a categoria di 6,4 km al 5,3%, la prima rampa assoluta di questa edizione. Sarà terreno buono per assegnare la maglia a pois, per la classifica di montagna, mentre il finale sarà piuttosto agevole, dove è probabile una volata che potrà eleggere il primo leader di questa edizione.

Dove vedere la Vuelta 2025 in diretta streaming e in TV

La Vuelta a España 2025 sarà integralmente trasmessa in Italia in diretta TV sui canali a pagamento di Eurosport che sono disponibili anche in streaming sulle piattaforme DAZN e Discovery+ per i soli loro abbonati. Tutte le 21 tappe saranno coperte dalla telecronaca di Luca Gregorio, con Riccardo Magrini e Wladimir Belli come seconda voce. Ci sarà anche un commento "bonus" da parte di Moreno Moser, in nove tappe. Le tappe numero 1, 2, 3, 5, 7, 11, 14, 20 e 21 saranno trasmesse in diretta dal km 0.

Dove passa la tappa Torino-Novara: orari e cronotabella

La tappa Torino-Novara di oggi sabato 23 agosto prende il via dalla Reggia di Venaria Reale. Il chilometro zero è fissato alle 13:22 al Motovelodromo di Torino, davanti al monumento a Fausto Coppi. Da qui il tracciato attraversa Chivasso, Caluso, Ivrea, Biella e la zona del Lago Maggiore, toccando luoghi simbolici del Piemonte. A Valdengo è previsto uno sprint intermedio con bonus. La corsa prosegue verso Arona e termina a Novara, con arrivo fissato in via XXIII Marzo 1849.

I favoriti della tappa di oggi

Una tappa che per grandi tratti nella prima metà del percorso lascerà spazio a tentativi di fuga e gloria ma che nel finale darà vita molto probabilmente ad una volata a ranghi compatti. Tra i favoriti e papabili alla vittoria – che coincide anche con la prima maglia della Vuelta 2025 – ecco i big in assoluto: Tim Merlier, Olav Kooij, Fabio Jakobsen e Jasper Philipsen. Altri sprinter che potrebbero essere protagonisti sono Mads Pedersen, Arnaud Démare e Fernando Gaviria.