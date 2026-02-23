Vingegaard torna a parlare dopo l’incidente e il malore, stabilito il debutto: “Ho un titolo da difendere”

Jonas Vingegaard ha interrotto il lungo silenzio dopo l’incidente subito in allenamento a causa di un ciclista-tifoso e ad una malattia che ne ha rallentato il recupero: “Parteciperò alla Parini-Nizza” ha dichiarato confermando il debutto stagionale alla gara dell’8 marzo. Per prepare la storica doppia presenza a Giro e Tour.

Jonas Vingegaard ha rotto gli ultimi indugi e, attraverso un comunicato ufficiale della Visma | Lease a Bike, ha fatto sapere che debutterà in questa nuova stagione 2026 presentandosi al via della Parigi-Nizza, che si correrà tra l'8 e il 15 marzo. Dove, insieme al suo team dovrà difendere il successo dell'anno passato: "Sono entusiasta", ha dichiarato rompendo un lungo silenzio dopo l'incidente e il successivo malore accusati nelle settimane passate.

La notizia più bella e confortante è che il peggio sembra essere passato per Jonas Vingegaard, il fuoriclasse danese che tutti attendono al varco quale antagonista numero uno di Tadej Pogacar anche per questo 2026. Purtroppo, però, il capitano della Visma ha vissuto un avvio non del tutto corroborante, obbligandolo a rivedere immediatamente il proprio programma e il calendario degli appuntamenti che lo vedranno in un crescendo storico, visto che per la prima volta si presenterà sia al Giro d'Italia sia al Tour de France nella stessa stagione.

Il comunicato Visma e le parole di Vingegaard: "Dopo l'incidente e la malattia, mi sono preso il tempo necessario per riprendermi"

A decretare la fine dell'attesa e il ritorno in gara è stata la Visma | Lease a Bike in persona con una nota ufficiale sui propri account social: "Jonas Vingegaard sarà al via della Parigi-Nizza a marzo. Dopo aver dovuto annullare la sua partecipazione all'UAE Tour a causa di un incidente e di un malore, il due volte vincitore del Tour de France ha rapidamente cambiato idea" ha scritto il Team evidenziandone la voglia di ritornare il prima possibile alle gare anche attraverso le prime dichiarazioni: "Sono emozionato di essere di nuovo al via della Parigi-Nizza. È una gara prestigiosa e ricca di storia. Come squadra, abbiamo un titolo da difendere qui" ha rilasciato Vingegaard. "Dopo l'incidente e la malattia, mi sono preso il tempo necessario per riprendermi. Ora mi sento pronto a tornare a gareggiare e non vedo l'ora dopo un lungo inverno di allenamenti."

A quale incidente e a quale malattia si riferisce Vingegaard in attesa di ritornare alle gare con la Parigi-Nizza?

Ma quale incidente e a quale malessere si riferiscono la Visma e lo stesso Vingegaard? L'incidente si riferisce al 26 gennaio 2026, quando il danese cadde rovinosamente nel corso di un allenamento mentre era in discesa vicino a Malaga, in Spagna, causato da un amatore-tifoso che lo aveva avvicinato per filmarlo. Vingegaard, mentre cercava di distanziarsi è finito gambe all'aria con tanto di disapprovazione da parte del mondo del ciclismo all'unanimità. Per il malore, invece, ci si deve spostare avanti di qualche giorno, quando ad inizio di riabilitazione Vingegaard è stato colpito da una malattia mai meglio specificata che ne ha ulteriormente rallentato il recupero, fino alla decisione di annullare la partecipazione all'UAE Tour e rimandare il debutto ufficiale più avanti: alla Parigi-Nizza del prossimo 8 marzo.