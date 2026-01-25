Van der Poel nella storia del ciclocross: è il più vincente di tutti i tempi ed è solo all’inizio

Ennesima, straordinaria prova di forza assoluta da parte di Mathieu Van der Poel che ha conquistato il suo 12° successo stagionale in coppa del Mondo in altrettante prove. Diventando con 182 vittorie da professionista il più vincente di ogni tempo. E ora punta al suo 8° Mondiale, altro primato mai raggiunto da nessuno prima d’ora.

Mathieu Van der Poel semplicemente stratosferico: l'olandese ha dominato anche l'ultima prova di Coppa del Mondo di ciclocross a Hoogerheide, prendendosi oltre al successo (e la Coppa generale dopo oltre 8 anni) anche il nuovo record che difficilmente ora qualcuno gli riuscirà a strappare. E' ad oggi il ciclista con il più alto numero di vittorie totali (182), un primato che potrà ulteriormente evidenziare provando a superarsi anche ai Mondiali alle porte, cercando l'ottavo suggello, obiettivo mai raggiunto prima d'ora da nessuno.

Gli aggettivi si sprecano quando si parla di Mathieu Van der Poel, il corridore che per molti è ancora più immenso di Sua Maestà Tadej Pogacar, contro cui si è sfidato ripetutamente nel 2025 sulle prove su strada. Ed è proprio la grandezza di MVDP sullo sterrato e nel fango del cross a renderlo ancor più grande dello sloveno, perfetto sull'asfalto ma mai dominante altrove.

Van der Poel vince anche a Hoogerheide: fa 12 su 12 e conquista il suo 182° successo, record assoluto

La classica ciliegina sulla torta da parte di Van der Poel è arrivata domenica pomeriggio nel corso della prova di Hoogerheide dove ha conquistato il suo 182° successo in carriera, da professionista. Una gara che lo ha visto volare via da tutti gli avversari già dopo le prime curve e che lo ha trovato in solitario tagliare il traguardo, per dispersione. Con il primo degli "umani", Tibor Del Grosso – che non subiva sconfitte nel fango da due anni – a ben un minuto s 20 secondi.

La straordinaria dominanza di Van der Poel: ora punta al primato dell'8° titolo mondiale

Vincendo anche a Hoogerheide, Mathieu van der Poel ha così saputo scrivere un altro piccolo pezzo di storia del ciclocross mondiale, diventando ufficialmente il ciclista con il maggior numero di vittorie nella Coppa del Mondo di Ciclocross Elite maschile di ogni tempo, davanti a Sven Nys il mitico papà di Thibau che domenica ha dovuto accontentarsi solamente della 4a piazza. Il campione del mondo sarà ora di nuovo il favorito assoluto ai prossimi Campionati del mondo che si svolgeranno domenica prossima, a Hulst, dove potrebbe aggiudicarsi l'ottavo titolo mondiale, diventando così anche l'unico detentore del record per il numero di titoli che condivide attualmente con il belga Eric De Vlaeminck.