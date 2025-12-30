Un tifoso tira un pugno a Van der Poel: nonostante tutto l’olandese domina anche nell’X2O Trofee

Per Mathieu Van der Poel ennesimo rischio di caduta procurato per colpa di uno spettatore: durante l’X2O, l’olandese ha dovuto schivare un pugno, sbandando sullo sterrato, il tutto ripreso in diretta TV. Poi le scuse dello spettatore: “Era del tutto involontario”. E nuovi filmati amatoriali sembrano scagionarlo totalmente dall’intenzionalità.

Mathieu van der Poel ha vinto anche la gara X2O cross tenutasi a Loenhout lunedì 29 dicembre ma più che far notizia per l'ennesimo successo del campione olandese in questo inizio di stagione di ciclocross è l'ennesima intemperanza nei suoi confronti da parte di uno spettatore, ripreso dalle immagini in diretta TV che prova a colpirlo con un pugno a tal punto che lo stesso Van der Poel rischia la caduta tra fango e sterrato per evitare l'impatto, per poi girarsi verso l'autore del gesto. Un momento particolare, che avrebbe potuto compromettere la sua gara che alla fine lo ha visto assoluto protagonista, mentre il tifoso è stato subito identificato e fermato dalle forze dell'ordine che lo hanno poi interrogato. Alla fine, però, almeno per questa volta, l'incidente sembra essere stato effettivamente fortuito, come è poi apparso da nuovi filmati che scagionerebbero l'uomo.

Van der Poel dominatore nell'X2O Trofee e il pugno dello spettatore in diretta TV

In fila indiana lungo il fangoso sterrato dell'X2O Trofee, poi improvvisamente uno sbandamento verso il centro del tracciato, quindi un'occhiata alle proprie spalle in direzione delle transenne dov'erano assiepati gli spettatori accorsi per seguire la prova di ciclocross e per assistere all'ennesimo exploit di Mathieu van der Poel, autentico dominatore delle scene di questo fine 2025 sugli sterrati del Nord Europa. Queste le immagini che sono state trasmesse in diretta TV, dove si è visto benissimo un uomo gesticolare per poi sferrare verso l'olandese quello che a tutti è apparso un tentativo di aggressione con un pugno.

Il tifoso fermato: "Mi scuso, è stato involontario". Le immagini gli danno ragione

Subito è scattata la caccia allo spettatore che è stato immediatamente fermato e interrogato dalla polizia, rilasciando anche alcune dichiarazioni poi rese pubbliche: "Non ho davvero nulla contro Mathieu van der Poel . Mi sento così in colpa per quanto accaduto e chiedo scusa, ma non era assolutamente mia intenzione. Amo il ciclocross, quindi questa è l'ultima cosa che volevo che accadesse. Voglio scusarmi di nuovo con Mathieu." Parole che sono state confermate dai nuovi filmati emersi sui social, grazie a riprese amatoriali da parte di altri spettatori presenti che mostrano il tifoso esultare e rischiare di colpire il ciclista in modo del tutto involontario.

L'eterna battaglia di Mathieu Van der Poel e i tifosi tra borracce, cappellini e "svapate"

Per una volta, dunque, nessun tentativo di dar contro a Van der Poel, tra i più forti campioni di ciclocross di sempre ma anche oggetto da tempo della rabbia di diversi tifosi che mal digeriscono questa egemonia dell'olandese. Sputi e urina gettata addosso, borracce e cappellini lanciati nel tentativo di farlo cadere. Addirittura "svapate" in faccia per cercare l'incidente. Questa volta solo sfiorato e, fortunatamente, per un semplice gesto involontario.