L’infinita guerra tra Van der Poel e i tifosi: gli “svapano” in faccia dopo urina, sputi e borracce

Mathieu Van der Poel vittima di una nuova aggressione antisportiva di uno spettatore: gli ha “svapato” in faccia provando a farlo cadere. “Non so se lo ha fatto apposta” ha detto a fine gara. Ma le immagini inchiodano il tifoso. E non è la prima volta che succede.

L'odio e l'insofferenza verso un campione assoluto come Mathieu Van der Poel hanno raggiunto un nuovo livello da parte di alcuni spettatori che mal sopportano di vedere il fuoriclasse olandese imperversare nelle prove di Coppa del Mondo di ciclocross. E così, anche in occasione della nuova stagione, nella gara svoltasi ad Hofstade, in Belgio, Van der Poel è stato vittima dell'ennesimo atto vandalico e irrispettoso da parte di un tifoso presente sul circuito che al suo passaggio, gli ha riversato in faccia una densa nuvola di fumo di una sigaretta elettronica.

Di certo, lo spettatore incriminato non ha apprezzato l'ennesimo atto di forza e prepotenza atletica di Mathieu Van der Poel che ha dominato la scena, vincendo la prova e battendo il suo eterno rivale, il belga Wout van Aert, idolo di casa. Un successo che ha ripresentato il fenomeno olandese già in ottime condizioni per puntare allo straordinario traguardo del suo ottavo titolo iridato in ciclocross. La strada è ancora lunga ma le prestazioni e i risultati sono già più che entusiasmanti. Riducendo alla frustrazione i tifosi rivali.

Van der Poel dominante a Hofstade: prima l'imperiosa fuga, poi la nuvola di fumo

Il nuovo affronto a MVDP è arrivato proprio quando da solo stava facendo la differenza tra fango e sterrato sul percorso di Hofstade, tappa del circuito X2O Badkamers Trofee. L'olandese ha dominato con un assolo impressionante, vincendo in poco più di 58 minuti, e rifilandone quasi uno a van Aert, costruendo la sua quarta vittoria consecutiva in questa stagione di ciclocross dopo Namur, Anversa e Koksijde e la terza in tre giorni consecutivi. Un'impressionante prova di forza che ha vissuto un momento irreale, quando al passaggio vicino alle transenne è stato avvolto da una improvvisa nuova di fumo: colpa di uno spettatore che volontariamente ha aspettato Van der Poel, per "svapargli" in faccia, nel tentativo di distrarlo o – peggio – farlo cadere.

Van der Poel: "Non so se sia stato voluto". Ma le immagini inchiodano il tifoso

L'atteggiamento di Van der Poel è stato encomiabile, senza alcuna reazione, concentrato a continuare nel suo forcing, mantenendo aplomb anche a vittoria ultimata: "Sì, ho notato qualcosa ma non so dirvi si sia stato intenzionale o cosa". Le immagini hanno invece dimostrato la volontarietà del gesto, indignando ancora una volta l'atteggiamento di un pubblico sempre meno rispettoso. Soprattutto nei suoi confronti visto che non è assolutamente la prima volta che subisce atti di questo calibro.

Tutti gli attentati dei tifosi a Van der Poel: dall'urina agli sputi, dai cappellini alle borracce in faccia

Tutto è iniziato nel 2023, quando ad Hulst, sempre durante una gara di ciclocross, van der Poel fu colpito con urina e birra, reagendo sputando in direzione dello spettatore autore del vile gesto. Al Giro delle Fiandre 2024 e alla Gent-Wevelgem 2025, fu invece preso di mira da alcuni spettatori che iniziarono a sputargli addosso lungo la salita dell'Oude Kwaremont. Anche alla Parigi-Roubaix fu vittima di tentativi per farlo cadere: un berretto, lanciato scientificamente, rischiò di finirgli tra le ruote nel 2024, mentre una borraccia lo colpì in faccia nel 2025.