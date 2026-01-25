Un canguro irrompe in strada e provoca un incidente: mega caduta al Tour Down Under di ciclismo

Durante l’ultima tappa della corsa che si tiene in Australia c’è stata una particolare invasione: un canguro è piombato in strada, provocando un incidente che ha coinvolto numerosi ciclisti, alcuni di questi si sono ritirati.

Quando si dice un'immagine che vale più di mille parole. Un canguro invade la strada e provoca una caduta durante l'ultima tappa del Tour Down Under in Australia, la prima corsa della stagione del Worl Tour. A cadere anche il leader della classifica Jay Vine, compagno di squadra di Pogacar, che è riuscito comunque a riprendere la via della corsa e a vincere la manifestazione, a differenza di Bjerg, corridore pure lui dell'Uae che invece dopo la caduta è stato costretto al ritiro.

L'invasione del canguro al Down Under

Le immagini che arrivano dall'elicottero all'improvviso mostrano diversi corridori a terra. Velocemente si capisce che è stato un canguro a produrre l'incidente. Canguro inquadrato mentre era ancora ben visibile e saltellava poco più avanti. Un incidente che può capitare, ma che in ogni caso stupisce per la sua natura.

Jay Vine cade ma poi vince lo stesso

Il vincitore del Tour Down Under 2026, cioè l'atleta della Uae Jay Vine, compagno di squadra del mito Pogacar, subito dopo aver trionfato ha parlato dell'incidente e dei canguri che sono spuntati all'improvviso: "La gente mi chiede sempre qual è la cosa più pericolosa in Australia, io rispondo sempre: i canguri. Si nascondono nei cespugli, poi all'improvviso e te li ritrovi davanti. Oggi ne abbiamo avuto la prova. Due canguri sono saltati nel gruppo, noi penso stessimo andando a 50 chilometri orari. Uno di loro si è fermato, è andato a destra e poi a sinistra, e non sono riuscito a evitarlo. Fortunatamente sto bene, ma sto pensando anche a Mikkel".

Berg cade e si ritira, Raccagni Noviero primo degli italiani

Mikkel sarebbe Berg, che invece è caduto ed è stato costretto a ritirarsi, si spera per lui che il problema non sia grave. Vine ha vinto il Down Under, l'ultima tappa se l'è aggiudicata Matthew Brennan, inglese che corre per la Visma, davanti a Fisher-Black e ad Andersen. Il migliore degli italiani è stato. Andrea Raccagni Noviero, ventunenne della Soudal, che si è classificato al sesto posto della generale, ed ha vinto la maglia bianca dedicata al miglior giovane.