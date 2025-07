Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Pau – Luchon-Superbagnères: orari TV, percorso e favoriti

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In programma oggi al Tour de France la 14a tappa, una delle più attese. 182 chilometri da Pau a Luchon-Superbagnères, a chiudere la tre giorni di fatiche sui Pirenei. Quasi 5000 metri di dislivello, e il passaggio sul mitologico Tourmalet, che è senza dubbio la più ostica delle salite storiche da affrontare oggi. L'uomo da battere ancora una volta è la maglia gialla e leader della classifica generale Tadej Pogacar, che nella tappa di ieri si è imposto nella cronoscalata ampliando il vantaggio su Vingegaard. Diretta TV su Rai 2 e Eurosport, con streaming su Rai Play, DAZN e Discovery+

Tappa: Pau – Luchon-Superbagnères

Orario partenza: ore 12:15

Orario arrivo: 17:30

Percorso: montagna

Distanza e dislivello: 182.6 km, dislivello 4.950 metri

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery Plus

14ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Pau – Luchon-Superbagnères

Oggi sabato 19 luglio i corridori del Tour dovranno affrontare una nuova giornata molto impegnativa. Dopo la partenza da Pau, nei Pirenei Atlantici, circa 70 km di falso piano in salita quasi costante portano il gruppo alla prima super salita della giornata: il mitico Col du Tourmalet (GPM fuori categoria, 19 km al 7,4%). Il programma prevede poi la salita del Col d'Aspin (GPM di seconda categoria, 5 km al 7,6%) dopo un centinaio di chilometri di gara, quindi il Cold de Peyresourde (GPM di prima categoria, 7,1 km al 7,8%). L'ultima difficoltà di giornata è una salita di 12,4 km al 7,3%, classificata fuori categoria, verso la stazione di Luchon-Superbagnères, dove sarà situato il traguardo, a 1.804 m di altitudine.

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

La 14ª tappa del Tour de France sarà trasmessa in diretta e gratuitamente grazie alla copertura garantita dalla Rai: sarà possibile seguirla su Rai 2 in televisione e in streaming su RaiPlay, senza alcun costo aggiuntivo. Gli abbonati potranno invece assistere all’intera frazione attraverso Discovery Plus e il canale Eurosport 1 HD. La diretta sarà disponibile anche per gli utenti DAZN, che avranno accesso esclusivo alla tappa in modalità streaming.

I favoriti della tappa di oggi

Il favorito numero uno per la tappa di oggi al Tour de France è, nemmeno a dirlo, Tadej Pogacar, a caccia del quinto successo nella Grand Boucle. Lo sloveno potrebbe definitivamente chiudere il discorso con un successo oggi. Alle sue spalle i soliti noti, ovvero Vingegaard e Evenepoel, che finora però hanno pagato dazio nel confronto con la maglia gialla.