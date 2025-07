video suggerito

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Bayeux – Vire Normandie: orari TV, percorso e favoriti Sesta tappa del Tour de France 2025 e frazione che ritorna con un tracciato tradizionale dopo la cronometro di ieri. Il percorso della Bayeux – Vire Normandie è di 201 chilometri con 3.550 metri di dislivello. Diretta in chiaro sulla Rai. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sesta tappa del Tour de France 2025 e frazione che ritorna con un tracciato tradizionale dopo la cronometro di ieri. Il percorso della Bayeux – Vire Normandie sarà intenso e ricco di insidie con diverse salite interessanti. Diretta come sempre sui canali Rai per la visione in chiaro senza costi.

Dopo i 33 chilometri di cronometro si torna a sudare per più ci cinque ore sulle strade del Tour che iniziano anche a salire e a dare anteprima di spettacolo. Sulla carta, la Bayeux – Vire Normandie potrebbe apparire come una tappa pianeggiante come tante ma in realtà è lunghissima e ha un dislivello di 3.550 metri che metterà a dura prova i big e le loro squadre. Attese fughe, scatti, prove di prendersi una vittoria anche da parte di uomini lontano dalle prime posizioni in classifica.

Tappa: Bayeux – Vire Normandie

Orario partenza: ore 12:45

Orario arrivo: 17:20

Percorso: cronometro, pianeggiante

Distanza e dislivello: 201 km, dislivello 3.550 metri

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery Plus

10a 6ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Bayeux – Vire Normandie

La Bayeux – Vire Normandie farà selezione estrema, arrivando dopo le tossine della cronometro e ripresentando un tracciato nervoso attraverso la Normandia. Il finale sarà ancora decisivo e promette battaglia, con la salita di Vaudry per un totale di 1,2 km alla media del 7,2%. Poi a 5 km dall'arrivo, ecco il muro finale verso Vire, più breve (solo 700 metri) ma molto più duro e selettivo: una media al 10,2%, inclusa una rampa che però metterà tutti alla prova al 14%.

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

La 6a tappa del Tour che si corre oggi giovedì 10 luglio è trasmessa in diretta TV e in chiaro gratis. Il servizio è dato dalla Rai, con Rai 2 che segue la cronaca senza alcun costo aggiuntivo e in chiaro per tutti con collegamento in TV. Per gli abbonati DAZN e Discovery invece bisogna sintonizzarsi sul canale Eurosport 1 HD sia per la cronaca televisiva sia per lo streaming, dove la tappa del Tour sarà seguita anche su DAZN e su Discovery Plus. La diretta streaming in chiaro, invece, è visibile sempre grazie alla Rai sulla piattaforma RaiPlay raggiungibile via internet gratuitamente.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

Una tappa lunga, difficile, estenuante con partenza prima delle 13 e arrivo non prima delle 17:20. Si corre in Normandia, tra Bayeux, città natale di Kévin Vauquelin, e Vire. Soprattutto il finale darà verdetti importanti con i ciclisti che arriveranno al traguardo stremati da una giornata lunga oltre 200 chilometri.

I favoriti della tappa di oggi

I soliti noti sono i primi nomi della lista: Pogacar e Vingegaard si marcheranno ancora una volta a stretto giro di ruota. Con Evenepoel e soprattutto Roglic costretti a recuperare un ritardo importante in classifica generale.