Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Auch – Hautacam: orari TV, percorso e favoriti

Il Tour entra ufficialmente tra le montagne, iniziando a scalare i Pirenei. Oggi, nella 12a tappa Auch-Hautacam, 180 km per un dislivello oltre i 3.500 metri, si arriva su una delle salite più iconiche della corsa. In chiaro visibile tutto su Rai2 e su RaiPlay.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la rocambolesca tappa di Tolosa che ha aperto nel modo più incredibile la seconda settimana del Tour de France, si inizia davvero a fare sul serio con le prime montagne in calendario: i Pirenei. La Auch – Hautacam di oggi giovedì 17 luglio è il primo traguardo ufficiale in salita dell'edizione 112 della Grane Boucle. Tutte le emozioni saranno visibili in diretta senza costi e in chiaro su Rai2 e RaiPlay.

A Tolosa è accaduto di tutto: un finale con vincitore a sorpresa e una clamorosa caduta. Il primo è stato Abrahamsen della Uno-X che ha preceduto tutti nella mini volata a due, il secondo è stato invece Tadej Pogacar, vittima di un ruzzolone senza importanti conseguenze che però ha animato il finale. Proprio in procinto delle tappe di montagna che iniziano oggi con l'arrivo sull'iconico Hautacam una scalata che è già entrata in passato nelle cronache del Tour con l'imponente prova (tra le polemiche) di Jarne Riis che spaccò il cronometro con un tempo eccezionale.

Tappa: Auch – Hautacam

Orario partenza: ore 13:25

Orario arrivo: 17:30

Percorso: montagna

Distanza e dislivello: 181 km, dislivello 3.850 metri

Diretta TV: Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery Plus

12ª tappa del Tour de France: percorso e altimetria della Auch – Hautacam

La dodicesima tappa è lunga 181 chilometri e tanto basterà per mettere in difficoltà il gruppo. Primi 100 chilometri pianeggianti, poi nel finale si scatenerà l'inferno, grazie a due salite iconiche che danno il via alle giornate pirenaiche: il Col du Soulor (11,9 km al 7,3%) e, dopo una lunga discesa verso Argelès-Gazost, l'Hautacam (13,6 km al 7,8%). Vingegaard proprio su questa ascesa si assicurò il suo primo Tour de France.

Dove vedere il Tour de France in TV e in streaming: la diretta in chiaro

La 12a tappa che si conclude con il mitico Hutacam apre le porte alle grandi salite e ai Pirenei. Sarà in diretta in chiaro e visibile a tutti grazie al servizio Rai: su Rai2 in TV e su RaiPlay in streaming, senza costi aggiuntivi. Per gli abbonati, appuntamento su Discovery Plus e il canale Eurosport HD 1 per seguire la diretta integrale della tappa, così come per gli utenti DAZN che potranno seguirla – sempre in esclusiva – anche in streaming.

Dove passa la Grande Boucle e a che ora: gli orari

Il gruppo entrerà ufficialmente tra le montagne. Partendo da Auch per un lungo tratto pianeggiante di oltre 100 km, si passa per il Gers, per poi finire prima negli Alti Pirenei e infine nei Pirenei Atlantici. Nel finale si scala il Col du Soulor poi, direzione verso Argelès-Gazost, fino alle pendici dell'Hautacam. La partenza è prevista alle 13:25 e l'arrivo attorno alle 17:30

I favoriti della tappa di oggi

Bisognerà capire realmente come sta Tadej Pogacar dopo la brutta botta rimediata a Tolosa che lo ha visto picchiare il fianco sinistro malamente. Ma ci sarà battaglia sicuramente con Vingegaard e la Visma che proveranno di tutto per metterlo in difficoltà, così come Evenepoel che approfitterà di qualsiasi occasione propizia.