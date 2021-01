Tom Dumoulin ha lasciato tutti senza parole, con un annuncio sorprendente. Il ciclista olandese che nel 2017 ha vinto il Giro D'Italia ha deciso di prendersi una pausa, a tempo indeterminato nel mondo delle due ruote. È stato lo stesso atleta classe 1990 ad ufficializzare il tutto in un video concordato con il suo team, la Jumbo-Visma. I motivi di questa scelta? La necessità di prendersi un po' di tempo per se stesso e per la sua famiglia, e di alleggerirsi della troppa pressione nei suoi confronti.

L'atleta della Jumbo-Visma capace di vincere in carriera oltre al Giro d'Italia e ai Mondiali, anche 3 tappe al Tour, due alla Vuelta, e un argento olimpico ha spiegato: "Stavo diventando infelice. Dovrei preoccuparmi di meno di quello che la gente pensa di me. Da un anno ormai sento che è molto difficile per me sapere come orientarmi come Tom Dumoulin, il ciclista. Voglio farlo molto bene per molte persone. Voglio che la squadra sia felice, gli sponsor, mia moglie e la famiglia. Di conseguenza, nell'ultimo anno mi sono un po' dimenticato di me stesso. Cosa vuole fare Tom Dumoulin della sua vita in questo momento? Questa è una domanda che ribolle nel profondo da mesi. Ma non ho il è tempo di rispondere a questa domanda".

Decisiva per la scelta di Dumoulin l'eccessiva pressione. L'olandese ha deciso di prendersi del tempo per se stesso: "Voglio ancora essere un ciclista? Se sì, come? Se voglio vincere il Tour, come voglio lavorare per raggiungerlo? Ho sempre posto questa domanda agli altri, ma questo non mi rende felice. Cercherò quello che voglio come persona. Cosa voglio con la bici e con la mia vita? Parlerò e telefonerò molto con le persone, penserò molto e porterò il mio cane a fare passeggiate. Cercherò quello che voglio come persona. Ieri ho preso quella decisione e la squadra mi sostiene in questo. Mi sento davvero bene. Uno zaino da 20 kg mi è caduto di dosso. È così bello che posso prendermi del tempo per me stesso. Forse prenderò di nuovo lo stesso treno tra 2 mesi, con molto coraggio e buon umore. Forse prenderò anche un altro treno".