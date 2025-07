Tifoso in bici sul traguardo, la goliardata al Tour finisce malissimo: la polizia lo schianta a terra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella tappa con arrivo a Valence, vinta in volata da Jonathan Milan, si è sfiorata la tragedia: solo un minuto prima dell'arrivo dei ciclisti, uno spettatore è riuscito a superare il servizio di sicurezza e si è presentato in bici per tagliare a sua volta il traguardo. E' finita malissimo: il ragazzo è stato scaraventato a terra dai poliziotti e addetti, facendogli perdere i sensi per poi trascinarlo a bordo strada di peso. Alla fine è stato ammanettato e messo in stato d'arresto. Sarà processato e rischia il carcere.

L'episodio all'arrivo di Valence, nella 17a tappa del Tour: un minuto prima della vittoria di Milan

Una bravata che costerà carissima al giovane che ha voluto regalarsi un'emozione proibita approfittando di un palcoscenico assoluto, il Tour de France. Così, qualche istante prima dell'arrivo dello sprint finale il ragazzo, vesti con i colori del Team Decathlon, è apparso a centro strada pedalando a tutta velocità per tagliare per primo il traguardo. Ma non ha fatto i conti con il ferreo dispositivo di sicurezza dell'organizzazione che ha trasformato la goliardata quasi in tragedia.

Il tifoso ha eluso le misure di sicurezza, poi è stato abbattuto a terra dagli agenti che lo hanno trascinato via

Le immagini parlano da sole, con lo spettatore che – ancora si sta indagando come abbia fatto – si è presentato a tutta velocità sulla retta d'arrivo. Subito braccato dai responsabili della sicurezza è stato fermato da un poliziotto che si è scaraventato di peso sul ciclista facendolo sbandare e cadere sull'asfalto bagnato. Una botta violenta e improvvisa che ha fatto perdere i sensi al malcapitato ma non ha frenato gli agenti a prenderlo di peso e trascinarlo a corpo morto verso le transenne. A fermare il tifoso c'era anche Stéphane Boury, commissario generale del Tour, che aveva già bloccato un uomo con una maglietta con la scritta "Israele fuori dal Tour" contro le barriere all'arrivo dell'undicesima tappa a Tolosa.

Il ragazzo è stato ammanettato e arrestato: ora sarà processato, rischia il carcere

Tutto si è consumato in un attimo: gli addetti della sicurezza hanno poi prelevato il ragazzo e portato lontano da occhi indiscreti, non prima di averlo ammanettato. Una scena che ha impressionato tutti per l'efferata violenza dell'intervento della polizia. Ora per il giovane i guai non sono di certo finiti: al di là di dover recuperare da eventuali conseguenze fisiche, è stato messo immediatamente in stato d'arresto e ora sarà processato rischiando il carcere.

La vittoria di Jonathan Milan subito dopo l'episodio: nessuno si è accorto di nulla

L'episodio è accaduto qualche istante prima che arrivassero i ciclisti per disputare la volata, non ripreso dalle telecamere internazionali ma solo dagli spettatori presenti. Tutto è durato un secondo: quando è apparso Milan in testa al gruppo per chiudere lo sprint vincente, la situazione era tornata perfettamente alla normalità, senza alcuna traccia di ciò che era accaduto solo un istante prima.