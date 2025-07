Invasore solitario al Tour de France: compare poco prima del traguardo, placcato dalla sicurezza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La seconda settimana del Tour de France 2025 è iniziata nel modo meno prevedibile. In una tappa di "accompagnamento" prima dei Pirenei, con partenza e arrivo a Tolosa, la Grande Boucle si è improvvisamente animata negli attimi finali, poco prima del traguardo dove a vincere è stato Thomas Abrahamsen sulla mini-volata su Schmidt. Ma il protagonista è stato anche un invasore solitario che è apparso improvvisamente sulla retta finale, affiancando per qualche metro i due corridori, prima di essere intercettato e placcato da un addetto alla sicurezza che lo ha inchiodato alle transenne mentre arrivava anche Van der Poel e il resto dei corridori.

Cos'è accaduto al traguardo di Tolosa, 11a tappa: militante placcato dalla sicurezza

Non è la prima volta che l'occasione fa il protestante protagonista. Al Tour come in altre gare di primissimo livello e grande risonanza. Non ultimo il Giro d'Italia 2025 che aveva visto una situazione simile nella iconica tappa con traguardo a Napoli. In quel frangente però, i manifestanti avevano osato decisamente troppo, provando a stendere un cavo per provare a fare cadere i ciclisti. In questo caso, nessun pericolo per i due fuggitivi primi all'arrivo: merito anche dell'intervento immediato da parte della sicurezza, con un addetto dell'organizzazione che si è immolato, fermando l'invasore. Per poi placcarlo e inchiodarlo tra le transenne mentre la corsa proseguiva, in attesa dell'intervento della Gendarmerie.

Perché l'invasore indossava una maglietta con scritto "Israel"

Al di là del pericolo corso, tutti si sono chiesti anche la motivazione di quel gesto solitario e scellerato. L'uomo indossava una maglietta con un scritta particolare, pro Palestina e contro Israele. Ma cosa c'entra con il Tour de France e una corsa di ciclismo? Semplice: la protesta era indirizzata ad uno dei UCI ProTeam iscritti alla Grande Boucle, appunto la Israel-Premier Tech, già nota in passato come Israel Cycling Academy e Israel Start-Up Nation, formazione maschile israeliana. La stessa motivazione che aveva scatenato la protesta proprio al Giro sul traguardo di Napoli.