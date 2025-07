Tifosa distratta travolta da un’ammiraglia al Tour de France: punito l’autista, non può più sbagliare

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Pericoloso fuori programma nella 14ª tappa del Tour de France. Mentre Arensman procedeva in solitaria verso la vittoria e Pogacar e Vingegaard viaggiavano testa a testa, un grave incidente ha rovinato l’atmosfera di festa della gara che ha chiuso il trittico pirenaico. Una spettatrice a bordo strada è stata investita da una vettura del team Ineos Grenadiers, finendo violentemente a terra.

Spettatrice travolta da un'ammiraglia al Tour de France

L’episodio si è verificato a circa 32 chilometri dal traguardo, quando mancavano poche centinaia di metri dalla vetta del Col de Peyresourde, la terza delle quattro salite principali della tappa. In un filmato, registrato da un mezzo degli addetti ai lavori, si vede una donna con indosso un cappotto verde, presente insieme a un gruppo di altri tifosi sul lato destro della strada.

La spettatrice stava filmando l’azione dei ciclisti, disinteressandosi di quanto stava accadendo alle sue spalle. È sopraggiunta così l’ammiraglia della squadra Ineos Grenadiers, che l’ha colpita in modo violento: la donna è prima finita sul cofano dell’auto, per poi cadere rovinosamente a terra. Immediatamente la vettura si è fermata e le sono stati prestati i primi soccorsi. Le condizioni della tifosa non sono ancora state rese note.

Chi ha investito la tifosa al Tour de France

Il direttore sportivo degli Ineos Grenadiers, Oli Cookson, è stato multato di 4.700 sterline e ha ricevuto un cartellino giallo dopo aver investito la spettatrice mentre guidava dietro alla fuga durante la tappa odierna del Tour de France, vinta dal corridore olandese della squadra britannica Thymen Arensman.

Nel frattempo sono già stati presi provvedimenti nei confronti di Cookson, alla guida della vettura al momento dell’incidente. Il motivo indicato è chiaro: “comportamento inappropriato che ha messo in pericolo uno spettatore”. L’uomo è figlio dell’ex presidente dell’UCI Brian Cookson e dovrà pagare circa 5.000 euro per l’azione pericolosa, frutto probabilmente di una distrazione, al netto della posizione rischiosa occupata dalla donna investita. Secondo il nuovo sistema di allerta dell’UCI, introdotto all’inizio dell’anno, se Cookson riceverà un’altra penalità gialla prima della conclusione del Tour, verrà squalificato dalla corsa e sospeso per sette giorni.