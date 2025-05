video suggerito

Splendida Vittoria Bussi, si conferma la ciclista più veloce al mondo: nuovo record dell’ora a 50km Vittoria Bussi si è confermata nel Velodromo di Aguascalientes, dove ha migliorato il suo stesso primato che aveva conquistato nel 2023. Ha percorso in un’ora 50,455 chilometri a 1.800 metri d’altitudine, riportando alla mente lo stesso record nello stesso posto, conquistato da Francesco Moser nel lontano 1984. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ciclismo italiano applaude Vittoria Bussi, la donna più veloce in bicicletta al mondo con un nuovo record sull'ora coprendo la distanza di 50,455 chilometri perfezionando di quasi 200 metri il primato che lei stessa aveva già ottenuto nell'ottobre 2023. Con un merito aggiunto: era già stata la prima in assoluto ad aver battuto il muro dei 50km/h. La 37enne atleta romana è riuscita nell'impresa nel velodromo messicano di Aguascalientes, in Messico, a oltre 1800 metri di quota.

Vittoria Bussi come Francesco Moser: record dell'Ora in Messico

Il Messico porta benissimo al ciclismo italiano e così anche Vittoria Bussi può festeggiare un primato su una distanza che già in passato aveva sorriso ai nostri colori. Corsi e ricorsi storici che rimandano ad un'altra impresa: proprio in Messico, nel lontanissimo 1984, Francesco Moser era stato il primo italiano ad abbattere il muro dei 50 km, per la categoria maschile, prima con 50,808 km e poi riuscendo a percorrere 51,151 km.

Chi è Vittoria Bussi: bronzo agli Europei 2020 e tre record dell'Ora

Vittoria Bussi è nata a Roma il 19 marzo 1987, si è laureata in Matematica alla Sapienza nel luglio 2010 e nel 2014 ha conseguito un dottorato di ricerca a Oxford. Ma non eccelle solamente con i libri perché in bici si mostra tra le professioniste già dal 2013 e si mette in risalto con la casacca azzurra quando conquista un bronzo nella staffetta mista agli Europei del 2020. Poi il pallino del record dell'ora. Il 13 settembre 2018 stabilisce una prima volta il record dell’Ora femminile con la distanza di 48,007 km ma non è soddisfatta. Così ci riprova qualche anno più tardi, nel 2023 quando pedala per 50,267 km. Infine, l'impresa di oggi dove si migliora per altri 200 metri, confermando di essere la più veloce di sempre nel ciclismo femminile.