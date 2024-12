video suggerito

Rohan Dennis si dichiara colpevole della morte della moglie Melissa Hoskins: rischia 7 anni di carcere Il 30 dicembre 2023 l'ex campione del mondo di ciclismo Rohan Dennis investì sul vialetto di casa la moglie Melissa Hoskins, che morì poco dopo in ospedale. Lo fece volontariamente: a distanza di un anno ha ammesso la propria colpa ed è stato imputato di guida pericolosa e di danni volontari a terzi. Dovrà scontare 7 annidi prigione.

A cura di Alessio Pediglieri

Rohan Dennis rischia di essere condannato fino a 7 anni di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di aver investito, uccidendola, la moglie Melissa Hoskins, lo scorso 30 dicembre 2023. Dopo un anno, il processo starebbe arrivando alla sua conclusione con l'ex ciclista australiano che alla fine ha ammesso di aver usato una condotta di guida imprudente causando danni: aveva investito la moglie – anche lei ex campionessa di ciclismo – sul vialetto di casa, deceduta poco dopo in ospedale per le ferite riportate. Uscito subito su cauzione, il caso aveva sollevato l'indignazione popolare, con Dennis che aveva sostenuto inizialmente la tesi dell'incidente fortuito. Ora ritrattata.

Rohan Dennis, due volte campione del mondo a cronometro, ha deciso alla fine di ammettere la sua condotta "colposa per imprudenza" nel tragico incidente di fine 2023 in cui perse la vita la moglie (e madre di due figli) Melissa Hoskins, anche lei ex campionessa australiana, sposata nel 2018. La donna subì traumi gravissimi e morì in ospedale a seguito delle lesioni riportate. Dennis si è dichiarato inizialmente innocente, cambiando linea difensiva di fronte alle accuse della Procura di Adelaide. Ora ha ammesso il fatto "aggravato per aver creato un pericolo di danno" ed è inquisito per due capi d'imputazione: guida pericolosa con conseguente morte, e guida senza la dovuta attenzione mettendo a rischio la vita di terzi. L'unica attenuante sostenuta da Dennis è stata la non intenzione di uccidere Melissa, ma adesso il verdetto appare chiaro: rischia sette anni di carcere e il divieto di guida per 5 anni.

L'incidente era avvenuto fuori dalla loro casa a Medindie, in Australia, sul vialetto di fronte alla testimonianza oculare di vicini e passanti, nel mezzo di quella che sarebbe dovuta restare semplicemente una discussione coniugale. Alla fine però, Dennis, colto da un raptus improvviso, è salito sul suo SUV e ha investito Melissa che ha cercato di evitare l'impatto ed entrare in auto, venendo trascinata alcuni metri. Una scena ricostruita dagli inquirenti attraverso gli elementi sul luogo dell'incidente e i testimoni, incastrando l'ex ciclista. Una vicenda che aveva fatto clamore e suscitato indignazione: Dennis venne rilasciato immediatamente a seguito di una cauzione pagata poco dopo mentre imperversavano i dibattiti sulla violenza domestica contro le donne.