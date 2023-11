Riccardo Magrini ricoverato in ospedale, la voce del ciclismo è in condizioni stabili L’ex ciclista, che da anni è un apprezzatissimo commentatore TV per Eurosport ha avuto due ischemie. Le condizioni di Riccardo Magrini sono stabili.

A cura di Alessio Morra

Ha vissuto momenti di grande paura Riccardo Magrini, ex ciclista e apprezzatissimo commentatore del ciclismo in TV. Magrini domenica scorsa è stato ricoverato in ospedale per due ischemie. Secondo le primissime informazioni, le sue condizioni sarebbero in miglioramento, dopo che inizialmente erano state definite serie. In passato ha avuto due infarti.

Il ‘Magro' è stato un ciclista di buon livello, ha corso per dieci anni, ha vinto una tappa al Giro d'Italia nel 1983 e una al Tour de France, ed è stato anche direttore sportivo di Pantani e Cipollini. Poi è diventato commentatore sportivo per Eurosport, ed è uno dei più apprezzati in assoluto. Purtroppo nella giornata di domenica è stato colpito da due ischemie ed è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano, che avrebbe raggiunto in autonomia. Le notizie che giungono dal nosocomio milanese sono tutto sommato positive, perché le sue condizioni sarebbero stabili.

Già nel 2017 Magrini aveva avuto problemi di salute. Magrini si trovava negli studi Sky di Milano, ospite della trasmissione ‘Calciomercato l'Originale' di Bonan e Di Marzio, quando ebbe un infarto. Intervenne prontamente il giornalista Lucio Rizzica, che gli praticò velocemente il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Un intervento determinante, realmente salvavita. Magrini venne poi ricoverato all'ospedale San Raffaele in coma farmacologico, dal quale uscì dopo qualche giorno. Da quell'episodio si riprese perfettamente tanto da tornare al suo lavoro in breve tempo.

Il mondo del ciclismo, ma non solo, fa il tifo per lui e non vede l'ora di riascoltare le sue particolarissime telecronache, molto scanzonate e molto divertenti che fanno compagnia agli appassionati che seguono le vicende delle due ruote.