Pogacar rinuncia alla corsa per un grave lutto: “Sono molto triste ma è la cosa giusta da fare” Il ciclista sloveno, Tadej Pogacar, ha annunciato il forfait: non correrà la Liegi-Bastogne-Liegi per restare accanto alla compagna, addolorata per la morte della madre. “Questi ultimi giorni sono stati molto difficili”.

La famiglia prima di tutto, prima di qualsiasi ambizione personale o di squadra. Tadej Pogacar non prenderà parte alla classica di ciclismo Liegi-Bastogne-Liegi, un grave lutto lo ha spinto a mettere da parte i panni dello sportivo e restare accanto agli affetti più cari. "Sono molto triste, è giusto che sia così", ha scritto in un messaggio condiviso sui social network dove ha spiegato le ragioni della sua decisione. Non aveva altra scelta, non se la sentiva di salire sulla bici e inforcare i pedali facendo finta di nulla. Non poteva. E ha fatto la cosa migliore: restare umano.

Il suo nome non figurerà nella lista dei partenti, c'è qualcosa di molto più importante: sarà vicino alla compagna (anche lei ciclista), Urska Zygart, che ha perso la madre. Pogacar era tra i favorito per la vittoria ma è stata l'unica cosa alla quale non ha pensato quando nei giorni scorsi, giunto a conoscenza della del decesso, s'era affrettato a rientrare in Slovenia e non ha fatto più ritorno in Belgio. Dopo aver gareggiato nella Freccia-Vallone di mercoledì, aveva fatto i bagagli e non aveva perso tempo: doveva essere a casa. Ha comunicato la propria situazione al team, la Uea Emirates, e gli è stata concessa una licenza speciale.

"Purtroppo domani non mi vedrete alla partenza della Liegi-Bastogne-Liegi per difendere il mio titolo – si legge nel post editato da Pogacar e pubblicato su Instagram -. Questi ultimi giorni sono stati molto difficili ma vorrei ringraziare tutti per la comprensione". Lo sloveno ha avuto parole di gratitudine nei confronti del team e del suo direttore, lo svizzero Mauro Gianetti. A suo posto ci sarà l'americano Brandon McNulty.

Che Pogacar potesse rinunciare alla gara lo si era intuito da un particolare: l'annullamento della conferenza stampa e della ricognizione erano stati un segnale molto chiaro. In cuor suo aveva già deciso: il campione di ciclismo protagonista nelle ultime edizioni del Tour de France non aveva lo spirito né la testa per affrontare questa tappa del calendario agonistico. Ha preferito scendere dalla bici e metterla da parte. Ha fatto un passo indietro e s'è passato una mano sul cuore e l'altra sulla coscienza.