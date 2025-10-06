Pogacar oltraggiato in corsa agli Europei: gli mostrano il deretano e gli appicicano adesivi

Gli Europei di ciclismo che si sono svolti domenica in Francia hanno visto scene davvero brutte da parte di sedicenti tifosi, che hanno oltraggiato Tadej Pogacar con gesti deplorevoli.

Tadej Pogacar sa solo vincere: il 27enne ciclista sloveno è il moderno cannibale che sta facendo scomodare quello originale, ovvero Eddy Merckx. Non solo per quantità e ‘peso' delle vittorie, ma anche per il modo in cui le ottiene: il capitano della corazzata UAE Team Emirates mostra spesso una superiorità imbarazzante sul resto del gruppo, senza risparmiare anche quelli che dovrebbero essere avversari in grado quanto meno di impensierirlo: il dominio di Pogacar, che quest'anno ha stravinto il quarto Tour de France della sua carriera, è apparso in tutto il suo strapotere anche negli ultimi due appuntamenti importanti della stagione. Tadej prima ha distrutto tutti ai Mondiali in Ruanda, poi ha replicato agli Europei. In quest'ultima occasione le strade francesi sono state peraltro teatro di scene molto brutte, col campione sloveno vittima di oltraggi che espongono ancora una volta la vulnerabilità del ciclismo.

La deriva barbara dei tifosi del ciclismo: Tadej Pogacar è l'ultima vittima

Impossibile controllare le azioni di decine di migliaia di tifosi lungo un percorso di centinaia di chilometri: transenne, protezioni delle moto, cordoni delle forze dell'ordine fanno il possibile per proteggere i corridori, soprattutto nei punti dove la corsa offre il maggior spettacolo, in primis l'arrivo. Per gran parte del percorso ci si affida alla tradizionale cultura sportiva degli appassionati, che rispetto ad altre discipline hanno sempre mostrato un livello di comportamenti superiore. Una caratteristica che tuttavia il ciclismo sta perdendo. Dunque succede sempre più spesso che qualcuno cui un ciclista non sta particolarmente simpatico, o semplicemente un esibizionista o in ultima analisi un imbecille, decida di fare gesti deplorevoli.

Cosa è successo a Pogacar durante gli Europei che il campione sloveno ha vinto in Francia

È quello che è accaduto durante gli Europei che si sono corsi domenica sul percorso di 202,5 chilometri che ha portato i corridori da Privas a Guilherand‑Granges in Francia. Pogacar ha spazzato via tutti, con Remco Evenepoel ultimo a inchinarsi, attaccando addirittura a una settantina di chilometri dal traguardo (ai Mondiali lo aveva fatto a più di 100…). I fattacci sono accaduti al quarto passaggio sul Val d'Enfer, quando lo sloveno è stato molestato da alcuni tifosi incivili (a dire poco), che lo hanno spintonato e gli hanno attaccato vari adesivi sul retro della maglia iridata. Altri spettatori, a loro volta, si sono abbassati i pantaloni al passaggio di ‘Pogi'.

Un trattamento davvero barbaro che non ha risparmiato neanche i più immediati inseguitori di Pogacar, ovvero Evenepoel, Ayuso, Paul e il nostro Scaroni, che aveva anche lui un adesivo che era rimasto appicicato sul suo numero quando ha scollinato sulla vetta. Ovviamente si tratta di eccezioni, la gran parte dei tifosi di ciclismo è mossa dalla sola voglia di tifare in maniera pulita, a favore e non contro. Ma resta il brutto di scene che non dovrebbero mai vedersi.