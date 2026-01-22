Pogacar e l’alleato in più per continuare a vincere: l’intelligenza artificiale lo farà dormire meglio

Tadej Pogacar per il 2026 avrà un alleato in più: si tratta di un sistema integrato del sonno inserito nel suo programma di routine giornaliera. Permetterà di ottimizzare il sonno fino al 35%, monitorando il sistema cardiovascolare e la frequenza cardiaca creando le condizioni perfette per migliorare e velocizzare il recupero finale.

Tadej Pogacar è stato visto ripetutamente stanco durante l'ultima vincente stagione in cui è stato assoluto protagonista tra febbraio e ottobre. Più volte ha anche dichiarato delle difficoltà affrontate, soprattutto durante il Tour de France ma non solo, evidenziando cali psicofisici contro cui ha dovuto trovare soluzioni per rimanere ad altissimi livelli. Nel 2026 tutto questo inciderà molto meno perché il fenomeno sloveno ha trovato un alleato particolare che lo aiuterà nella routine personale: l'intelligenza artificiale. Grazie ad un software, che verrà utilizzato anche da tutti i suoi compagni della UAE Emirates, infatti riuscirà a dormire meglio migliorando fino al 35% il sonno con benefici anche al sistema cardiovascolare che gli permetteranno un recupero maggiore e in minor tempo.

Pogacar e l'alleato in più: l'intelligenza artificiale per dormire meglio e recuperare

Da sempre si sa che dormire bene aiuta a vivere meglio ma adesso aiuterà anche a recuperare meglio dalle performance sportive intense cui sono sottoposti i ciclisti professionisti durante una intera stagione. Nella routine giornaliera di recupero, la UAE Emirates ha chiuso un accordo con una azienda americana i cui co-fomndatori sono italianbi e ha una sede anche a Milano, la Eight Sleep. Che ha sviluppato un software basato sull'Intelligenza Artificiale che aiuterà i corridori a recuperare meglio durante la fase di riposo, analizzando il sonno, valutando le condizioni fisiche, di stress e anche a livello cardiovascolare, garantendo di volta in volta le modalità migliori per dormire nel modo più confortevole per ripresentarsi il mattino successivo in piena forma.

Pogacar oltre che nelle gare su strada a tappe o di un giorno si è imposto anche agli Europei e ai Mondiali 2025

Il sistema Eight Sleep usato da tutta la UAE: "Migliora la performance, dormendo"

Si tratta di un sistema che Pogacar ha testato su se stesso e i cui benefici sono stati verificati dal suo team che ha deciso per il 2026 di utilizzare il sistema anche con i suoi compagni di squadra: una tecnologia già in uso nei test di performance e nei training camp di pre-stagione e che andrà avanti per tutto il calendario agonistico e che verrà poi utilizzato dalla UAE in tutte le sue squadre, anche le giovanili: "La migliore performance si costruisce anche durante la notte, in quanto il sonno ha un impatto diretto sull’adattamento fisiologico, la regolazione ormonale, il recupero cardiovascolare e la resilienza nel lungo periodo". Parole di Jeroen Swart, Head of Performance di UAE Team Emirates XRG che ha evidenziato i benefici del sistema Eight Sleep.

Tadej Pogacar è stato il vincitore del trofeo Campione dei Campioni 2025 grazie ai suoi straordinari successi stagionali

Il sistema del sonno intelligente: migliora il riposo e l'attività cardiovascolare

Ma come funziona il sonno intelligente? La tecnologia utilizzata da Pogacar e dal Team UAE consiste in un dispositivo che si applica al materasso e al cuscino e che monitora tutti i parametri: frequenza cardiaca, la sua variabilità, respirazione e fasi del sonno. Tutto ciò permette al sistema di cambiare in tempo reale la temperatura esterna mantenendo il comfort ideale per il totale riposo psicofisico, con effetti già testati e sorprendenti, migliorando il sistema cardiocircolatorio del 15% e la qualità del sonno profondo fino al 35%. Con evidenti benefici sulle prestazioni e la velocità di recupero dalla fatica.