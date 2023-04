Pogacar cade ed è costretto al ritiro dalla Liegi-Bastogne-Liegi: è in ospedale per accertamenti Tadej Pogacar cade ed è costretto al ritiro dalla Liegi-Bastogne-Liegi: è in ospedale per accertamenti.

A cura di Vito Lamorte

Tadej Pogacar cade ed è costretto al ritiro dalla Liegi-Bastogne-Liegi. Il forte ciclista sloveno della UAE Emirates è in ospedale per accertamenti: per lui si teme una frattura al polso. Questo ritiro non gli permetterà di conseguire il tris al trittico delle Ardenne dopo i successi all'Amstel e alla Freccia Vallone, che è riuscito solo a Davide Rebellin e Philippe Gilbert.

Secondo quanto riportato da Axel Merckx, reporter in strada, Pogacar è finito per terra dopo essere stato travolto da Mikkel Honorè, vittima di una doppia foratura. La dinamica è ancora tutta da chiarire ma lo sloveno è finito a terra con il ciclista danese e dopo essere risalito in sella ha deciso di abbandonare la Doyenne.

Lo sloveno era il grande favorito della vigilia assieme al campione del mondo Remco Evenepoel ma ha dovuto alzare bandiera bianca dopo circa 85 chilometri dell'ultima delle classiche di primavera. Ne mancavano altri 170.

Al momento del ritiro di Pogacar, la situazione della corsa vede il gruppo di testa avanzare verso Bastogne con un vantaggio di 4’30” sul gruppo.

La UAE Emirates ha comunicato che il due volte vincitore del Tour de France ha accusato un fastidio al polso ed è stato portato in ospedale per degli accertamenti: nei prossimi giorni Pogacar comincerà la sua marcia di avvicinamento al Tour de France ma bisognerà capire quali saranno le sue condizioni dopo il referto dei medici.

Tadej Pogacar è stato trasportato in ospedale per eseguire accertamenti ed esami al polso per scongiurare una eventuale frattura.

In vista della Liegi-Bastogne-Liegi, la quarta delle cinque classiche monumento della stagione, Tadej Pogacar aveva messo in chiaro anche la strategia per evitare il duello con Remco Evenepoel nella fase finale: "Cercherò di arrivare da solo, sarà più facile per me vincere così. Ho visto che Remco è abbastanza veloce e questo non è stato valutato molto prima. Se domenica dovessimo fare uno sprint, onestamente non saprei chi potrebbe vincere. Sarà sicuramente interessante correre insieme, anche se la nostra squadra dovrà controllare la corsa. Vogliamo rendere la gara dura in salita, ci sarà pioggia e il finale potrebbe essere veramente esplosivo".

Purtroppo oggi non c'è stato nessun duello ma non vediamo l'ora di rivederli uno contro l'altro.