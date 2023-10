Perde le staffe e molla uno schiaffone al ciclista avversario: la reazione assurda sul traguardo Una scena oltre i limiti dell’imbarazzo si è consumata al Criterium giapponese, ‘prologo’ della Japan Cup in programma domenica 15 ottobre: van Gils ha dato una sonora sberla a Bouglas, costringendo poi il suo Team, La Lotto Dstny, a fare pubblica ammenda.

Al Japan Cup Criterium 2023 è andato in scena un momento davvero disarmante e screditante per l'interno movimento ciclistico internazionale. Uno schiaffone rifilato a Georgius Bouglas della Matrix Powertag da parte di Maxim van Gils della Lotto, andato in diretta in mondovisione.

Il Japan Cup Criterium è una delle ultime prove ciclistiche che stanno definendo la chiusura della lunghissima stagione 2023. Come tutti i Criterium in palio non ci sono premi particolari, la vittoria è più simbolica con una corsa orchestrata con lo scopo dichiarato di regalare spettacolo e divertimento sia per chi vi partecipa sia per chi lo segue ed è appassionato. Con questa premessa doverosa appare ancor più assurda e indifendibile la situazione che si è venuta a creare in Giappone.

Nel caso specifico, infatti, il Criterium Japan Cup è semplicemente una "anteprima" della sfida in linea di un giorno, ufficiale e inserita nel programma delle gare Pro UCI che si corre il giorno dopo, ovverosia domenica 15 ottobre. Ma l'agonismo ha giocato un brutto scherzo visto che proprio poco dopo il traguardo, van Gils ha rifilato un sonoro schiaffone sulla nuca di Bouglas con la vittoria già sfumata grazie allo sprint del belga Edward Theuns della Lidl Trek davanti all'americano Sheehan e al francese Zingle.

Ma cos'è successo davvero? I fatti raccontano di un estenuato van Gils che ha scaricato tutta la propria rabbia sul caschetto di Bouglas, reo poco prima di una manovra azzardata e pericolosa che lo aveva messo in pericolo. Una vera e propria reazione scomposta, di riflesso. Che ha portato l'opinione pubblica a criticare il belga e ha costretto poco dopo la Lotto Dstny a dover emettere un comunicato ufficiale di pubbliche scuse.

"Sono pentito di quanto fatto, ho già chiesto scusa alla giuria" ha pubblicato la Lotto sui propri account social facendo ammenda del gesto di van Gils. "Sono stato multato di 50 Franchi svizzeri e perderò alcuni punti Uci. Era un momento concitato e ho reagito a una manovra pericolosa di un altro corridore. Non avrei dovuto colpirlo, bensì tenere le mani sul manubrio. So di aver sbagliato e accetto la sanzione".