Perché Coquard ha corso la crono sapendo di doversi ritirare: “Come una granata in mezzo al gruppo”

Ancora una volta il nome di Bryan Coquard è tornato sulla bocca di tutti e non per una impresa sui pedali. Il ciclista della Cofidis che a inizio Tour era stato la causa della bruttissima caduta di Philipsen, ha corso la cronoscalata della 13a tappa sapendo ancor prima della partenza che sarebbe stata l'ultima. Il francese ha un problema alla mano destra dove si è fratturato l'anulare, colpito da una borsa di rifornimento e non può continuare in queste condizioni, visto che diventerebbe un pericolo pubblico per gli altri corridori: "Non riesco a frenare con la ruota posteriore, in mezzo al gruppo diventerei una granata pronta ad esplodere".

Coquard con un dito fratturato: l'assurdo infortunio durante un rifornimento

L'infortunio di Coquard è stato di quelli che nessuno di aspetterebbe durante un grande Giro: in uno dei rifornimenti della tappa di giovedì, conclusasi sull'Hautacam, nel tentativo di recuperare una borsa contenente gel e acqua, il francese si è infortunato malamente alla mano destra. Tanto che dopo l'arrivo, al velocista francese è stata applicata una stecca di al dito con cui ha affrontato la cronoscalata, concordando che fosse la sua ultima fatica alla Grande Boucle visto che l'urgenza sarà di sottoporsi ad intervento chirurgico.

Coquard: "Oggi da solo non c'erano rischi, in gruppo sarei un pericolo pubblico"

Eppure, per Couqard la 13a tappa è stata l'ultima del suo Tour: non si presenterà alla partenza di sabato perché non ci sono gli estremi di sicurezza per farlo. Il suo infortunio infatti gli impedisce di usare il freno posteriore, il che rappresenta un rischio troppo elevato per lui e per il gruppo: "Non posso frenare con la mano destra, posso frenare solo con il freno anteriore", ha spiegato il francese. "Quando sei da solo può anche andare bene, ma in gruppo sarei un pericolo pubblico troppo elevato, una granata in mezzo al gruppo pronta ad esplodere. Per oggi non c'è molto rischio, ci sono un paio di curve dopo la partenza, ma me la prenderò comoda: sarà sicuramente il mio ultimo urrà".

Coquard eroico, sull'Hautacam col dito fratturato: "Ha insistito per arrivare comunque all'arrivo"

Couqard ha però concluso la tappa dell'Hautaman in condizioni disumane, con un dito completamente fuori posto: "E' stato coraggioso, eroico, perché ha insistito per finire la tappa comunque", ha detto il suo direttore sportivo Cédric Vasseur. "Siamo andati a fare le radiografie subito dopo l'arrivo e il verdetto è chiaro: frattura del quarto dito. Sarebbe del tutto sconsiderato farlo ripartire con un dito in quelle condizioni senza poter frenare correttamente"