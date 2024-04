video suggerito

Parigi-Roubaix 2024 oggi in TV, orario di partenza e dove vederla in diretta: percorso e favoriti Oggi domenica 7 aprile scatta la 121a Parigi-Roubaix, l'Inferno del Nord lungo 258 km di cui 53 in pavé disseminato su 29 settori, tra cui tre a cinque stelle. La "corsa delle pietre" sarà indiretta in chiaro su Rai Sport HD e Rai 2. Van der Poel, atteso dominatore.

A cura di Alessio Pediglieri

È arrivato il giorno della Parigi-Roubaix, la Madre di tutte le Classiche si corre oggi domenica 7 aprile e vedrà al via uno dei protagonisti più attesi e primo tra i papabili alla vittoria, Mathieu Van der Poel. L'Inferno del Nord sarà trasmesso in diretta visibile a tutti dalla Rai: in TV prima su RaiSport HD e poi su Rai Due, in streaming su RaiPlay.

Quasi 260 chilometri tra cui ben 53 di pavé, ma la Parigi-Roubaix non può riassumersi solamente in questi dati perché è la corsa più dura e difficile di tutto il circuito UCI e tra le più attese sia da parte dei ciclisti sia degli appassionati. La gara arriva a cavallo di una settimana di polemiche e gravi incidenti, ma anche subito dopo una straordinaria prova al Giro delle Fiandre di Mathieu Van der Poel che proverà a regalare il bis.

Il tracciato ha subito un cambiamento improvviso che ha fatto molto discutere, inserendo un chicane poco prima dello storico tratto della Foresta di Arenberg, il ‘cuore' della corsa dove spesso si decidono le sorti per l'arrivo. Una curva "delle polemiche" che lo stesso Van der Poel non ha digerito del tutto e che ha lasciato enormi perplessità sulla scelta dell'organizzazione.

Orario di partenza: 11:25

Orario di arrivo: 17:20

Percorso tracciato: 259,7 km

Diretta TV: in chiaro Rai Sport HD e Rai Due, a pagamento Eurosport

Diretta Streaming: in chiaro RaiPlay, a pagamento Discovery+

Percorso e altimetria della Parigi-Roubaix

Sono 259,7 i chilometri che separano Compiègne da Roubaix, dove si arriverà con il classico finale nello Stade Velodrome intitolato a Jean Stablinski (adiacente al velodromo André Pétrieux) che sarà centro tecnico federale per le nazionali francesi di ciclismo in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. 29 tratti di ciottolato, i cosiddetti "settori in pavé" che verranno affrontati lungo il tracciato e disseminati per un totale di 53 km (mai così tanti da 121 anni).

La "corsa delle pietre" presenta per ogni settore una valutazione di difficoltà, che parte da due e arriva a cinque stelle. Saranno ben 29, con il primo che si presenterà dopo 96 km di gara. Tre quelli in cui si deciderà come sempre la gara: il primo, la Foresta di Arenberg (settore 19), poi il Mons-en-Pévèle (settore 11 a 211 km) e infine il Carrefour de l’Arbre (settore 4, a soli 15 km dall'arrivo)

Gli orari della Parigi-Roubaix, la cronotabella con partenza e arrivo

La cronotabella della Parigi-Roubaix 2024 prevede il raggiungimento del km zero alle 11:25 quando verrà dato il via ufficiale alla gara da Compiègne. L'arrivo a Roubaix è previsto tra le ore 17:00 e le 17:30, in base alla media oraria con cui si affronteranno i 259 chilometri del percorso.

Chi sono i favoriti per la Parigi-Roubaix: solo un nome, Mathieu Van der Poel

Il favorito numero 1 è sempre e solo lui, il campione del mondo, l'olandese Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) alla ricerca della storica doppietta Fiandre-Roubaix (l’ultimo a vincere in maglia iridata fu Peter Sagan nel 2018). Per tutti gli altri pochissimo spazio: Mads Pedersen, Jonathan Milan (Lidl-Trek) potrebbero creare problemi così come Matteo Jorgenson, Christophe Laporte e Dylan Van Baarle della Visma. Per i colori italiani ogni speranza di gloria è affidata a Luca Mozzato (Arkea-B&B Hotels) splendido 2° al Giro delle Fiandre.

Dove vedere la Parigi-Roubaix in diretta TV e in streaming

Domenica 7 la prova maschile verrà trasmessa in chiaro per tutti dalle ore 13:20 alle ore 15:00 su Rai Sport HD con le fasi finali che andranno in onda come di consueto su Rai 2, fino alle ore 18:00 all’interno della programmazione Rai Sport Live. Diretta integrale a pagamento su Eurosport 1 e sulla piattaforma digitale Eurosport.it dalle ore 10:30 alle ore 17:45.

La diretta streaming Eurosport può essere seguita su Sky GO, NOW, DAZN, Tim Vision e Discovery+ sempre a pagamento. Gratis su RaiPlay