video suggerito

Palma della sfortuna per van Baarle: frattura della clavicola alla Down Under, gara d’apertura del 2025 Dylan van Baarle si è fratturato la clavicola nella prima tappa della prima corsa che tradizionalmente apre la stagione agonistica, il Tour Down Under in Australia. Il ciclista olandese della Visma è stato coinvolto in una caduta a soli 3 km dal traguardo riportando i danni peggiori e dovendosi ritirare. Già nel 2024 aveva subito una serie quasi infinita di problematiche che ne avevano condizionato prestazioni e rendimento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Inizia nel modo peggiore la stagione 2025 di Dylan van Baarle, il corridore della Visma | Lease a Bike che alla prima tappa della prima corsa in calendario è finito per terra fratturandosi una clavicola. Arrivato comunque al traguardo, l'olandese si è dovuto ritirare e ora dovrà scontare un lunghissimo periodo di riabilitazione. Van Baarle si è così preso la palma della sfortuna, visto che aveva già terminato il 2024 con un calvario quasi infinito di problemi fisici che ne avevano condizionato rendimento e prestazioni.

La rovinosa caduta di van Baarle a 3km dal traguardo: la nota ufficiale della Visma

La rovinosa caduta di Van Baarle è avvenuta negli ultimi tre chilometri della tappa di apertura della corsa australiana che tradizionalmente dà il via alla stagione ufficiale, la Down Under. Diversi corridori sono caduti, ma l'olandese è rimasto sull'asfalto più a lungo di tutti riportando le conseguenze peggiori. Alla fine è riuscito a risalire in sella e a concludere la tappa fino al traguardo, desolatamente ultimo. Successivamente, dagli esami in ospedale è emerso che il ciclista 32enne aveva riportato la frattura la clavicola. Si è dovuto così ritirare, non potendo ripresentarsi alla partenza della seconda tappa in programma oggi, del Tour Down Under.

"Questa è una dura battuta d’arresto, ma sappiamo che Dylan è un combattente che tornerà più forte che mai. Aspettiamo già con ansia quel momento". Ad aver confermato il ritiro di van Baarle e le conseguenze gravi dell'incidente a pochi chilometri dal traguardo è stata la stessa Visma | Lease a Bike con una nota sui social media.

Quando rientrerà van Baarle dopo la frattura della clavicola alla Down Under

Non è ancora chiaro quali conseguenze avrà la frattura della clavicola sul programma di Van Baarle, che per forza di cose dovrà saltare i prossimi appuntamenti nel suo calendario, in attesa di capire se si presenterà all'Omloop Het Nieuwsblad Elite il prossimo marzo. Proprio qualche giorno fa van Baarle aveva programmato la prima parte della propria stagione, concordando con la Visma un lungo periodo di allenamento senza gare nel mese di febbraio per ripresentarsi alle prime classiche di cui è uno specialista.

La sfortuna di van Baarle, già nel 2024 aveva subito una serie infinita di problemi

L'ennesimo contrattempo per l'olandese, tra i più sfortunati in gruppo: già nel 2024 van Baarle aveva un conto aperto con la dea bendata e ora ha iniziato la stagione 2025 nel peggiore dei modi: si era infortunato ancora alla clavicola durante la 5a tappa del Critérium du Dauphiné dell'anno scorso e poi all'anca durante la 2a tappa della Vuelta dopo aver dovuto saltare parte della primavera a causa di un malore fisico.