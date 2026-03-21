Milano-Sanremo 2026 oggi in TV, il percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti

La Classicissima di Primavera, la Milano-Sanremo è in partenza oggi alle 10:10 con arrivo previsto alle 17:00 circa. Percorso classico, 298 km con Turchino, Cipressa e Poggio a decretare chi sarà il migliore. Pogacar, alla ricerca della sua prima vittoria, contro tutti. Diretta in chiaro sui canali Rai.

La grande Classica di Primavera è arrivata: la Milano-Sanremo è pronta a dare spettacolo oggi, sabato 21 marzo con il via fissato alle 10.10 con partenza, per il terzo anno consecutivo, da Pavia. L'arrivo è previsto a cavallo delle 17:00 in base alla media che sosterranno i ciclisti nei 298 chilometri da percorrere. La diretta è garantita in TV e in streaming in chiaro dal servizio Rai.

Se il favorito indiscusso è Tadej Pogacar c'è da credere che la vittoria non sarà però così scontata come si può credere. La Milano-Sanremo è un autentico tabù per il fenomeno della UAE che fino ad oggi non è mari riuscito a vincerla. Per farlo, ci sta provando in ogni modo, cambiando il proprio programma di corse in calendario, incentrato sulla Classicissima di Primavera proprio per sfatare l'ultimo incantesimo e aggiungerla al suo nutrito elenco di successi. Tutti stanno scommettendo su un possibile asolo sulla Cipressa ma Pogacar è pronto a stupire tutti ancora una volta, potendo scattare e provare a fare il vuoto ben prima.

Gli avversari di turno sono tanti, capitanati da un Mathieu Van der Poel che è pronto a dare battaglia allo sloveno, facendosi trovare in grande spolvero, dopo un inizio di 2026 che lo ha visto dominatore assoluto nel cross, con risultati e vittorie da record. Purtroppo al via non ci sarà Jonathan Milan, il gigante azzurro della Lidl-Trel che ha pagato la Tirreno-Adriatico a carissimo prezzo, ammalatosi pochi giorni prima della Milano-Sanremo. In casa Italia, dunque, la principale speranza è tutta nelle gambe e nel cuore di Filippo Ganna che, dopo l’amaro secondo posto dello scorso anno, proverà la rivincita per riportare il tricolore sul gradino più alto del podio. Altri possibili protagonisti, Wout van Aert, della Visma, che ha già vinto la Milano-Sanremo nel lontano 2020.

Dove vedere la Milano-Sanremo in diretta TV e in streaming

La gara maschile muoverà il primo colpo di pedale da Pavia alle ore 10:00 con il via ufficiale del Km 0 previsto per le ore 10:10. L'arrivo in via Roma è previsto tra le ore 16:37 e le ore 17:14. Diretta integrale dalle ore 9:50 alle ore 14:00 su Rai Sport HD e dalle ore 14:00 alle ore 17:15 su Rai 2 per tutti in modalità gratuita. Diretta streaming integrale dalle ore 9:50 alle ore 17:15 su Raiplay Sport 3 sempre in chiaro e senza costi. A pagamento, appuntamento per la diretta integrale su Discovery+ dalle ore 10:00 alle ore 17:30 e dalle ore 9:45 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 su Eurosport 2.

Il Passo del Turchino, come sempre prima asperità di giornata

I momenti chiave della Milano-Sanremo: il Turchino, la Cipressa e il Poggio

I momenti chiave della Classicissima restano sacri anche per l'edizione del 2026. Si scala l'ascesa al Passo del Turchino, prima asperità di giornata: 5,6 km al 2,9%, pendenza massima 7%. Poo si affrontano i Capi: Capo Mele, Capo Cervo e Capo Berta. Brevi strappi sotto i tre chilometri caratterizzati da una pendenza massima del 9% rilevata su Capo Berta.

Infine in località San Lorenzo al Mareal km 270,7 inizia la salita di Costarainera. Per tutti è meglio conosciuta con il nome di Cipressa: una ascesa di 5,6 km alla media del 4,1%. A meno 18,4 km dal traguardo di via Roma si ritorna sull'Aurelia per coprire i 9,1 km che conducono all'attacco del Poggio: altro tratto da selezione pura con i suoi 3,7 km al 3,7%.

Il percorso della Milano–Sanremo, il classico di 298km con Cipressa e Poggio

La cronotabella e il percorso della Milano-Sanremo 2026

Si scatta da Pavia alle 10 per raggiungere il punto di partenza ufficiale dopo la punzonatura alle 10:10. Superata la Certosa il gruppo farà ritorno a in città per dirigersi poi a San Martino Siccomario prima di affrontare il nuovo tracciato verso Zinasco Nuovo e Sannazzaro de’ Burgondi, l'attraversamento del Po sul ponte della Gerola e l'arrivo a Casei Gerola, intorno alle 11:00. Si vira verso Voghera, Rivanazzano Terme e poi si entra nella provincia di Alessandria. Verso le 12:00 la corsa affronterà il passo del Turchino, primo grande test di giornata, per scendere su Genova-Voltri verso la Riviera, per arrivare poi a Imperia. Ed eccoci nel momento clou di giornata: il tradizionale passaggio da Poggio prima della volata nella Città dei Fiori prevista attorno alle 17:00.