Matthews si scontra con un’ambulanza e si frattura i polsi: incidente in allenamento per il ciclista

Il ciclista australiano si è scontrato con un’ambulanza mentre si stava allenando in vista della Milano-Sanremo. Michael Matthews si è rotto entrambi i polsi.

Un incidente surreale stoppa la stagione di Michael Matthews, ciclista australiano che durante una sessione di allenamento è rimasto coinvolto in un incidente con un'autoambulanza di paramedici francesi e si è fratturato entrambi i polsi. Sarà costretto naturalmente a saltare tutte le Classiche di primavera, a partire dalla Milano – Sanremo, in programma il 21 marzo.

L'incidente di Matthews con un'ambulanza

Michael Matthews due anni fa si classificò al secondo posto alla Sanremo e anche quest'anno sarebbe stato tra i favoriti. Ma alla gara che di fatto apre la stagione delle corse storiche (e meravigliose) del ciclismo non parteciperà a causa di un infortunio. Matthews ha avuto un incidente mentre si allenava sul Col di Tenda, all'altezza di Olivetta San Michele, praticamente al confine tra Italia e Francia. Lì il corridore del team Jayco-AlUla si è scontrato con un'autoambulanza francese – pare di paramedici – in circostanza da chiarire totalmente. Anche se dalle prime indiscrezioni sembra che l'atleta era in discesa e il mezzo in salita.

Il ciclista australiano salterà la Milano-Sanremo

Matthews è stato soccorso dalla Croce Azzurra e poi trasportato in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e dopo essere stato sottoposto a esami strumentali ha scoperto di essersi fratturato entrambi i polsi. L'australiano salterà oltre alla Milano-Sanremo, la Parigi-Nizza e tutte le Classiche di Primavera. Il vincitore della maglia verde del Tour de France del 2017 starà fuori diverse settimane. L'atleta 35enne nella Milano-Sanremo ha la sua gara preferito, essendo arrivato sempre almeno tra i primi sei classificati.