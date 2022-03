Mark Cavendish trionfa a 36 anni alla Milano-Torino 2022: 159ª vittoria in carriera

Mark Cavendish ha vinto in volata regale la 103ª edizione della Milano-Torino. Il 36enne inglese ha centrato la 159ª vittoria in carriera, terza acuto stagionale e prima affermazione per lui nella classica più antica d’Italia.