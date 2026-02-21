Marc Soler rischia 4 anni di squalifica: ha contattato Pepe Martì, il guru del doping di Armstrong

Marc Soler, lo spagnolo della UAE Emirates, la squadra di Pogacar rischia una maxi squalifica di ben 4 anni che porrebbe la fine della propria carriera se venisse confermato il contatto che il ciclista ha avuto con Pepe Partì, medico sportivo squalificato nel 2012 per 15 anni a seguito dello scandalo doping che coinvolse Lance Armstrong. Soler avrebbe infatti intessuto rapporti con il medico anche attraverso il padre Jaume, trovato insieme a Martì nel corso di una serie di indagini svolte dall'agenzia antidoping spagnola. Ora dovrà rispondere alle autorità smentendo i sospetti, corroborati dalle prove di una inchiesta che poi è proseguita negli anni: non dovesse dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati, Marc Soler verrà sospeso immediatamente dall'UCI.

Cos'è accaduto: l'incontro tra Pepe Martì, Jaume e Marc Soler

Una storia torbida, degna di un film giallo che coinvolge la famiglia Soler, un medico sospeso per attività illecite di doping, investigazioni da parte delle agenzie ciclistiche e pedinamenti. Il tutto per una coincidenza assurda che ha visto Marc Soler nel 2023 incrociare per caso il furgone dove stavano viaggiando suo papà e Pepe Martì e che venne fermato dagli agenti della CELAD, l'agenzia antidoping spagnola che stava monitorando gli spostamenti del medico: il ciclista è stato visto passare e ripassare più volte, mentre proseguivano a bordo carreggiata le verifiche, destando sospetti. Una volta ripartito il furgone, lo stesso Marc Soler lo aveva raggiunto per poi fermarsi e venendo a sua volta raggiunto dagli uomini della CELAD.

Le contraddizioni tra Jaume e Marc Soler e l'investigazione dell'agenzia antidoping spagnola

Da lì, l'effetto a catena cui deve ora rispondere Marc Soler per dimostrare che tutto ciò fu estraneo alla figura e al ruolo di Pepe Martì e al proprio status di ciclista professionista. Il padre di Soler, Jaume ha sempre sostenuto che il figlio non avesse nulla a che fare col dottore e che la presenza di Martì era legata alla sua attività da triatleta. Lo stesso Marc Soler sostenne che si accostò al furgone perché doveva riceve dal papà un misuratore di glicemia, ma in altre deposizioni, il genitore sostenne altre cose tra cui il motivo di quell'incontro era per altri motivi. Così, i nuovi sospetti e la decisione da parte degli inquirenti di vederci più chiaro, fino all'epilogo attuale, in cui Marc Soler dovrà ora convincere tutti della sua buona fede.

Lance Armstrong capitano della US Postal, dove lavorava Pepe Martìn, ai tempi dello scandalo doping

Chi è Pepe Martì e perché Marc Soler può venire squalificato

Pepe Martì è stato considerato nel rapporto dettagliato della USADA del 2012, a seguito dell'enorme scandalo doping che coinvolte la US Postal e soprattutto Lance Armstrong, come una figura centrale nel sistema di doping organizzato: era allenatore, team manager nonché il referente medico della squadra, condannato per aver consegnato e distribuito le sostanze dopanti e ricevendo nell'agosto dello stesso anno una squalifica con inibizione a tutto il giugno 2027: 15 anni in totale, di cui sta scontando l'ultimo periodo.

Marc Soler, qualora avesse contattato Martì, avrebbe commesso una gravissima violazione ai regolamenti WADA. Nello specifico, l'articolo 2.10 del World Anti-Doping Code che esplicitamente vieta ad un atleta di entrare in contatto, in modo professionale o collaterale alla sua pratica sportiva, qualsiasi persona che abbia ricoperto un ruolo riconosciuto a livello sportivo e in squalifica, come nel caso di Martì. Ciò comporterebbe una sospensione fino a 4 anni.