L’ex campionessa olimpica Elis Ligtlee devastata dal tumore: “Forma aggressiva, la mia vita stravolta”

Elis Ligtlee ha scosso il mondo del ciclismo con un annuncio drammatico: “Ho un cancro al seno, una forma aggressiva in 5 linfonodi diversi. Non ho mai sentito così tanto stress…sto lottando soprattutto per la mia splendida famiglia”. Nel 2016 conquistò un oro capolavoro nel keirin a Rio de Janeiro. Nel 2018 sorprese tutti ritirandosi a soli 24 anni, per mancanza di motivazioni.

Un annuncio senza anticipazioni, arrivato via social, che ha lasciato sgomenti i suoi fan e chi del ciclismo segue da sempre le gesta di campioni e campionesse tra pista e strada: Elis Ligtlee, straordinaria campionessa olimpica a Rio de Janiero, ha annunciato personalmente di aver scoperto di essere affetta da una forma aggressiva di tumore, dopo il periodico controllo di routine: "La mia vita è stata stravolta… Hanno trovato metastasi in cinque linfonodi dell'ascella sinistra".

La notizia sui social, davanti al sorriso disarmante di Elis Ligtlee e suo marito

Un post che sembrava come tanti altri, con l'ex stella del ciclismo mondiale e olandese, oggi felice mamma 31enne, oro nel keirin ai Giochi 2016 e tre volte campionessa europea elite: lei sorridente, a fianco di suo marito Emmo, che si scattano un selfie. Uno come altri apparentemente e che invece è stato fatto nella sala d'aspetto di un ospedale, una location particolare che si mostra nelle foto successive, con l'entrata nel reparto di radiologia e che si conclude con la foto di un lettino con dei macchinari a fianco.

Elis Ligtlee rivela il suo male al mondo: "Un ottovolante… non ho mai provato così tanto stress"

A contrasto dei sorrisi di Ligtlee, che ha lasciato il ciclismo giovanissima solamente a 24 anni, e di suo marito una didascalia terribile: "La scorsa settimana è stata un vero e proprio ottovolante. Le nostre vite sono state stravolte. Quello che era iniziato come il mio controllo annuale per il gene BRCA1 si è rapidamente trasformato in una serie di esami. Prima una risonanza magnetica, poi ecografie, biopsie e infine una PET. Sono stati giorni di tensione e attesa, sperando costantemente che forse non sarebbe andata poi così male." una speranza tragicamente infranta da un referto crudo. "La diagnosi è ormai chiara: ho un tumore al seno" ha continuato Ligtlee su Instagram. "È una forma aggressiva e hanno trovato metastasi in cinque linfonodi dell'ascella sinistra. La buona notizia: per fortuna la PET non ha mostrato metastasi a distanza. Ma onestamente, non ho mai sentito così tanto stress nel corpo. Era come se sentissi qualcosa ovunque e la mia mente correva".

Ligtlee costretta a cure e interventi: "Tutto verrà valutato di fase in fase"

Ligtlee presto inizierà un programma di trattamento intensivo mirato alla guarigione per limitare e cercare di sconfiggere il tumore: "I prossimi mesi saranno caratterizzati da chemioterapia, seguita da intervento chirurgico e radioterapia. Cosa questo significherà esattamente per il mio lavoro e la mia disponibilità verrà valutato fase per fase. Per ora, so di aver bisogno di tempo e spazio per intraprendere questo percorso. Ciò che mi aiuta immensamente è non dover affrontare tutto questo da sola. Emmo ed io siamo una squadra forte e sento che siamo tutti sulla stessa barca. Sto lottando per la mia salute, ma soprattutto per la mia splendida famiglia. Sono incredibilmente grata per l'amore, il supporto e l'impegno della nostra famiglia e dei nostri amici. Questo mi dà forza, soprattutto ora."