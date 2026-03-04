sport
Leander Van Hautegem cade nella foresta di Koppenberg: ritrovato dopo ore da una guardia forestale

Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia: il giovane ciclista belga Leander Van Hautegem è caduto in un fosso nella Foresta di Koppenberg senza che nessuno lo vedesse. Ritrovato dopo ore con un “trauma cranico, costole fratturate e collasso polmonare”. Ora è salvo.
Terribile incidente accaduto al giovane belga Leander Van Hautegem che, durante un allenamento sulle strade del Giro delle Fiandre, proprio all'altezza dell'iconica foresta di Koppenberg, ha perso il controllo della propria bici ed è finito violentemente in un fossato. Dove è rimasto per ore, finché una guardia forestale durante il proprio turno di controllo non lo ha trovato e ha chiamato i soccorsi: forte trauma cerebrale, diverse fratture e un collasso polmonare.

Cos'è successo a Van Hautegem nella Foresta di Koppenberg: la caduta che nessuno ha visto

Ora Van Hautegem sta bene ed è fuori pericolo, ricoverato in ospedale dov'è rimasto sotto osservazione a seguito delle conseguenze gravi per una caduta durante un normale allenamento. Il 22enne belga è rimasto vittima di un incidente nelle prime ore di giornata, lunedì 3 marzo, mentre si allenava nella zona della foresta del Koppenberg vicino a Kluisbergen, nelle Fiandre. Per circostanze ancora da chiarire ha avuto una pesante caduta riportando serie conseguenze. Ma soprattutto è rimasto lì per un tempo prolungato, semi incosciente e non visibile dalla strada, senza che nessuno lo notasse per ore, rischiando l'ipotermia.

L'incidente e il ritrovamento: "Trauma cerebrale, costole fratturate e collasso polmonare"

Alla fine è stato ritrovato per puro caso da una guardia forestale  che passava di lì durante il suo turno di ispezione e ha notato Van Hautegem nel fosso: immediatamente soccorso dopo l'intervento dell'ambulanza e dei vigili del fuoco, è stato trasportato all'ospedale UZ Gent è stato ricoverato e trattato per le lesioni. "Leander ha subito una commozione cerebrale piuttosto grave, due costole fratturate e un lieve collasso polmonare", ha detto il team manager Hans De Clercq della Flanders-Baloise. "Ha trascorso la notte all'Ospedale Universitario di Gand per restare sotto osservazione".

