La 15ª tappa del Giro d'Italia 2024, Manerba del Garda – Livigno: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV Tappa di alta montagna per la 15a frazione del Giro 2024: da Manerba del Garda a Livigno, oltre 5 mila metri di dislivello in 222 km di percorso. Tutti a caccia di Pogacar: diretta in chiaro sui canali Rai in TV e streaming.

A cura di Alessio Pediglieri

Tappone di alta montagna, la 15a frazione del Giro d'Italia: da Manerba del Garda a Livigno si può davvero decidere in modo definitivo questa edizione. Una tappa che arriva a ridosso del riposo che conclude la seconda settimana di gara, nel cuore della competizione. Diretta in chiaro su TV e streaming grazie al servizio Rai.

Non si scherza più né si potrà attendere: chi vuole deve osare oggi in una delle tappe più importanti e difficili di questa edizione 107. Pogacar lo sa così come la sua UAE: ci saranno allunghi, tentativi, attacchi, sortite. In ogni modo chi avrà la gamba dovrà correre come se fosse l'ultima giornata, senza un domani, per provare solo a impensierire il fenomeno sloveno.

Numero tappa: 15 Manerba del Garda – Livigno

Orario di partenza: 10:25

Orario di arrivo: 16:30

Percorso tappa: alta montagna

Lunghezza/Dislivello: 222 km, 5.400 metri

Diretta TV: Rai Sport HD, Rai 2, Eurosport

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+

Dove vedere il Giro d'Italia in TV in chiaro e streaming sulla Rai

Tutte le tappe della Corsa Rosa verranno trasmesse in TV, in chiaro, sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai Due) e in abbonamento a pagamento per gli utenti di Eurosport. Sarà inoltre visibile in streaming gratuito su RaiPlay e in abbonamento su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

La 15ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Manerba del Garda – Livigno

Tutti contro Tadej Pogacar e tutti contro tutti. a Livigno si deciderà la nuova classifica generale che verrà travolta e stravolta da una frazione impressionante con i suoi 5 mila e 400 metri di dislivello e i suoi 222 chilometri totali. Non ci sarà spazio per le attese e i ragionamenti: chi avrà gamba dovrà pedalare e fare la differenza sin da subito perché il percorso regala terreno fertile per fughe e allunghi.

5 GPM di cui ben tre di prima categoria disseminati nella seconda parte di tracciato. Si inizia a sudare quasi subito dopo la partenza, scalando verso Lodrino (3a categoria) per poi spingersi ancora più alto, sui 1.418 metri di Colle San Zeno (2a categoria). Due erte che daranno subito segnali forti dopo solo 65 chilometri di tappa quando ne mancheranno ancora una infinità: 160. Strada in salita fino a Malonno, poi una rampa dietro l'altra: si scala il Mortirolo (13km con punte al 16%), poi via verso il Passo di Foscagno e i suoi 2.291 metri (15 chilometri con punte all'11%) e infine l'arrivo nell'inedita salita del Mottolino, a Livigno: 4.5 chilometri con rampa che tocca il 19%.

Si parte prestissimo dal chilometro zero di Manerba poco prima delle 11 perché la lunghezza e le salite impongono ritmi più bassi e una tappa che is prolungherà fino alle 16:20 circa. Si attraversa la provincia di Brescia per poi arrivare in quella di Sondrio: 5 Gran Premi della Montagna, Sprint maglia ciclamino a Malonno dopo 130 km, altro sprint per gli abbuoni a Le Motte (km 193) e un Intergiro a Isola Caccia Valdidentro proprio ai piedi del terribile pezzo finale.

I favoriti per la vittoria nella 15ª tappa

Scalatori puri, nessun altro. E uomini di classifica. C'è chi dice che si correrà solamente per il 2° posto vista la dominanza di Pogacar ma a Livigno tutti si aspettano se non la sorpresa almeno la battaglia, che non mancherà. Lo sloveno sarà messo a dura prova così come tutta la UAE: chi avrà gamba dovrà dare, senza pensare né costruire tattiche particolari perché con lo scatto giusto al momento giusto, i distacchi potrebbero diventare importanti in pochi metri.