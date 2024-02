Johannessen pensa di aver tagliato il traguardo ma si sbaglia: esulta e perde nel modo più atroce Rocambolesco finale alla Classic Var, la nuova corsa di un giorno inserita nel calendario UCI che ha debuttato oggi. Sul traguardo, il giovane norvegese Tobias Johannessen ha pregustato il successo troppo presto, festeggiando la sua prima vittoria del 2024. Ma l’epilogo è stato tutt’altro, con Lenny Martinez che ha ringraziato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi 16 febbraio si è corsa per la prima volta in assoluto la Classic Var, una nuova gara francese di un solo giorno creata a margine del Tour des Alpes-Maritimes et du Var, e la prima edizione è già entrata di diritto nella storia del ciclismo internazionale. Grazie a Tobias Johannessen, giovane corridore della Uno-X, non perché l'ha vinta ma perché ha clamorosamente sbagliato il traguardo esultando ben prima dell'arrivo e facendosi superare all'ultimo da Lenny Martinez.

Davanti all'epilogo incredibile, si può dire che l'intuizione di aver creato una nuova gara di un solo giorno, al debutto in questo inizio 2024 è stata vincente. Perché la Classic Var, che ha visto il via da Saint-Raphaël e dopo 183 chilometri, il suo arrivo sull'ascesa conclusiva del Mont Faron è stata a dir poco unica e, molto probabilmente, irripetibile. Una tracciato per trequarti pianeggiante per concentrare il maggior spettacolo negli ultimi chilometri, in piena montagna. Gli organizzatori si sono divertiti a disegnare un percorso ingannevole, con gli ultimi 40 chilometri tra insidiosi saliscendi fino all'erta conclusiva, a Toulon. Che ha regalato una sorpresa inaspettata.

Tobias Johannessen è stato il mattatore di giornata riuscendo nei chilometri finali a tenere le prime posizioni del gruppetto di testa fino allo scatto conclusivo, quando a pochi metri dal traguardo ha allungato. Il 24enne norvegese ha così esultato, rialzandosi dallo sprint e mostrando con orgoglio un pugno al cielo. Peccato che il traguardo non si trovasse perfettamente alla fine della salita bensì una decina di metri dopo una leggera curva. Ingannato dalla felicità e dalla fatica, Johannessen ha così subito la più atroce delle beffe: mentre senza pedalare decelerava si è visto stampare sulla linea d'arrivo dal 20enne della Groupama-FDJ, Lenny Martinez.

Il francese, nipote del ben più celebre Mariano (che si impose nella classifica scalatori del Tour '78), infatti non si è di certo fermato e spingendo fin oltre il traguardo si è così preso la vittoria alla prima edizione della Classic Var. Già entrata di diritto negli annali del ciclismo, al suo debutto ufficiale nel calendario UCI.