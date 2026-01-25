Jhonatan Narváez sbatte violentemente schiena e testa sull’asfalto: “Fratture delle vertebre toraciche”

Uno dei gregari più fidati di Tadej Pogacar, l'ecuadoriano Jhonatan Narváez è già fuori dai giochi in questo inizio di stagione per una tremenda caduta al Tour Down Under 2026 una delle prime gare che aprono ufficialmente la stagione. Il corridore della UAE è stato vittima di un brutto incidente poco dopo il via dal traguardo della quarta tappa, dovendo ritirarsi subito, trasportato d'urgenza in ospedale per valutare eventuali conseguenze neurologiche e fisiche, avendo sbattuto con la schiena e il capo violentemente sull'asfalto.

La bruta caduta di Narváez in Ausytalia durante il Tour Down Under 2026

Gli ultimi aggiornamenti danno Narváez fuori pericolo anche se in costante monitoraggio dopo l'incidente che lo ha visto dover ritirarsi dal Tour Down Under 2026 dove si giocava le prime posizioni, tra i favoriti per la vittoria finale, provando a bissare il successo dell'anno precedente. Oltre ad essere un terribile colpo sull'inizio di stagione di Narváez, l'infortunio priva lo stesso Tadej Pogacar – assente alla corsa – di uno dei principali suoi gregari. Al momento non si sanno i tempi di recupero per l'ecuadoriano ma resta certa la sua assenza nelle prossime settimane a causa di una serie di fratture delle vertebre toraciche.

Le condizioni di Narváez: "Trauma cranico e fratture vertebrali"

Le conseguenze dell'impatto sono state pesanti per Narváez, rimasto straziato e in lacrime a terra dopo la caduta. Subito soccorso dallo staff medico e trasferito in ospedale, il primo bollettino medico ha subito mostrato la gravità della situazione: "Narváez è stato trasferito in ospedale come mezzo di precauzione per una valutazione spinale e neurologica", ha spiegato Adrian Rotunno, medico della UAE Team Emirates XRG. "Ha sofferto diverse fratture da compressione stabili nelle vertebre toraciche, che al momento non richiedono un intervento chirurgico. Attualmente le sue condizioni sono stabili e resterà ricoverato per ulteriori osservazioni".

Anche Laengen della UAE Emirates si ritira dopo un0'altra caduta: "Lesioni costali"

Per la UAE una giornata sfortunatissima in terra australiana perché nel corso della tappa oltre a Narváez si è dovuto ritirare, sempre per una caduta, anche un altro compagno di squadra di Pogacar, Vegard Stake Laengen che si è dovuto a sua volta ritirare dalla corsa. "Anche lui" ha aggiunto ancora lo stesso Adrian Rotunno, "è stato portato in ospedale per essere valutato. Ha una sospetta lesione alla costola, però sta bene e sarà monitorato nei prossimi giorni"

