Il Giro d'Italia incontra Papa Leone XIV: "Mente, corpo e spirito. Siete esempio per i più giovani" Poco prima del via ufficiale dell'ultima tappa del Giro d'Italia, la Carovana Rosa ha attraversato Città del Vaticano e si è fermata al cospetto di Papa Leone XIV. Momenti emozionanti per tutti, con la corsa che ha voluto omaggiare così anche Papa Francesco, oltre la Città Eterna nell'anno del Giubileo: "siete sempre i benvenuti nella Chiesa"

A cura di Alessio Pediglieri

Momento emozionante poco prima della partenza ufficiale dell'ultima tappa del Giro d'Italia 2025, la Roma-Roma che nel percorso verso il via ufficiale, ha attraversato Città del Vaticano accolta da Papa Leone XIV che ha voluto omaggiare la Corsa e lo Sport in ricordo anche di Papa Francesco che tanto volle il a Roma nell'anno del Giubileo. Momenti emozionanti, con i corridori che si sono fermati in gruppo, capitanati dai quattro leader: Yates in maglia rosa, Pedersen in ciclamino, Del Toro in bianco e Fortunato in azzurro. Loro, in rappresentanza di tutta la carovana, sono scesi dalla bicicletta e si sono posti a fianco del Sano Padre che poco prima ha ricevuto una simbolica maglia rosa. Poi le parole, toccanti, in un breve ma sentitissimo discorso.

Un passaggio storico, unico, indimenticabile: per i ciclisti l'onore di poter attraversare Città del Vaticano, arrivando a cospetto del Santo Padre che ha atteso tutto il gruppo. Prima di regalare poche ma sentite parole prima in italiano e poi in inglese: "Siete modelli per tutti i ragazzi" ha esordito Papa Leone XIV, "come avete saputo curare il corpo mi auguro abbiate imparato a curare anche lo spirito. Cuore, testa, fisico e spirito vanno di pari passo insieme" ha poi concluso il Papa che ha salutato i corridori prima che riprendessero il loro cammino verso il via: "Sono orgoglioso e felice di vedervi qui, perché siete un simbolo per i più giovani. Sarete sempre i benvenuti nella Chiesa. Congratulazioni a tutti".

Pochi istanti, ma indelebili con i corridori visibilmente emozionati di fronte ad un evento unico, al cospetto di Papa Leone XIV davanti al quale l'intera carovana, come era stato già annunciato alla vigilia dell'edizione 108, è arrivata al cospetto. Per ricordare Papa Francesco ma anche onorare la Città Eterna nell'anno del Giubileo: un incontro simbolico dall'altissimo impatto emotivo che non è mancato anche di momenti "fuori protocollo". Soprattutto quando, una volta ripartiti verso il via, Nairo Quintana ha sorpreso tutti, fermandosi con la propria bici di fronte al Papa che è sceso di qualche gradino per fermarsi a interloquire qualche istante non previsto, con il colombiano leader della Movistar.