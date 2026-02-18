Il crollo di Evenepoel distrutto dai crampi sull'”Angliru del Medio Oriente”: “Terribile, non ho scuse”

Remco Evenepoel in preda ai crampi sulla nuova salita dell’UAE Tour che ha visto il belga crollare nervosamente in gara mentre Antonio Tiberi volava verso la vittoria di tappa, per vestire la maglia da leader: “Ho vissuto un chilometro terribile” ha poi ammesso il belga: “Sin da subito sentivo dolore”

Remco Evenepoel fallisce l'appuntamento con la prima vera salita della stagione, l'inedita erta dell'UAE Tour, inserita nella terza tappa che ha visto il belga crollare sotto i colpi dei crampi. Una scena in contrasto con l'esaltante scalata da parte del nostro Antonio Tiberi che ha gestito l'"Angliru del Medio Oriente", com'è stata definita la Jebel Mobrah, nel migliore dei modi andando a vincere, prendendosi anche la maglia rossa della generale: "Non ho scuse, ho vissuto un chilometro terrificante"

La nuova salita dell'UAE Tour fa crollare Evenepoel: "Subito ho sentito dolore alle gambe"

Una nuova salita per mettere davvero alla prova i ciclisti nella terza tappa dell'UAE Tour, il Giro emiratino che vede Remco Evenepoel principale protagonista, insieme al giovane Del Toro che fa le veci di Pogacar, con lo sloveno che ha preferito evitare in questa stagione di cimentarsi in una gara che lo ha visto spesso vincitore incontrastato. Ma il belga, leader della sua nuova squadra Bora-Red Bull ha deluso tutte le aspettative, mostrandosi in grandissima difficoltà, in preda ai crampi e staccandosi inesorabilmente quando la strada ha iniziato a impennarsi.

Di fronte alla palese difficoltà mostrata in gara, Evenepoel è apparso alquanto preoccupato dopo l'arrivo, parlando apertamente di avere avuto crampi fin dall'inizio della salita: "Ai piedi della salita avevo già crampi sulle gambe. Unna cosa che non mi capita spesso ma che deriva sicuramente dallo sforzo di ieri che non avevo digerito del tutto. Ho vissuto un chilometro molto brutto, terribile anche se dopo sono riuscito a riprendermi un po'. Non ho passato una gran notte, mi sono svegliato per il caldo…. Ma alla fine non posso cercare scuse".

Tiberi, vittoria di tappa e maglia rossa da leader: unico avversario resta Del Toro

Una debacle che costa carissima a Evenepoel che adesso paga un minuto e mezzo di ritardo in generale, dove in "rosso" c'è il nostro Antonio Tiberi apparso in grandissimo spolvero, riuscendo a conquistare tappa e generale: "L'ho affrontata come una cronometro e questo mi ha sicuramente aiutato" detto il giovane e capitano della Bahrain Victrious che, comunque dovrà vedersela con un avversario in piena lotta per la vittoria finale, Del Toro, capitano UAE che proverà il colpo grosso sul Jebel Hafeet, sabato.