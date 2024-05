video suggerito

I ciclisti a tutta velocità investono una donna col deambulatore: non si era accorta di nulla Paura alla classica tedesca Attorno a Colonia, quando il gruppo dei fuggitivi ha dovuto fare i conti con un assurdo imprevisto: una anziana che, ignara di tutto, ha attraversato le strisce con il proprio deambulatore finendo in mezzo ai ciclisti lanciati a tutta velocità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile episodio avvenuto sulle strade dell'Attorno a Colonia, in Germania quando in prossimità di una rotonda e un attraverso cittadino un gruppo di ciclisti hanno dovuto dar fondo a tutti i propri riflessi felini per evitare il peggio: una anziana donna ha attraversato sulle strisce pedonali con il deambulatore, senza accorgersi che era in corso una gara e il sopraggiungere dei corridori.

L'incidente è avvenuto a circa 115 chilometri dal traguardo della corsa tedesca, tra le più antiche corse ancora esistenti che si tiene ogni anno in Germania ed è giunta alla sua edizione numero 106. Un episodio che ha coinvolto il gruppetto di ciclisti che si trovava in fuga: otto corridori, che avevano preso la testa del Giro di Colonia cumulando un ottimo vantaggio sugli inseguitori e che avevano quattro minuti sul gruppo, provando a gestire al meglio l'allungo per la vittoria.

Proprio in uno dei numerosi attraversamenti cittadini, però, si è rischiato il classico dramma con lo schianto tra il gruppetto lanciato a tutta velocità e una spettatrice. A ridosso di una rotonda e un passaggio pedonale, all'improvviso è sbucata un'anziana donna che ha attraversato le strisce pedonali. Peccato che lo stava facendo totalmente ignara di quanto le stava accadendo intorno, senza preoccuparsi del sopraggiungere dei ciclisti, lanciati a tutta velocità.

Dopo aver superato la rotatoria il gruppo degli otto è stato colto di sorpresa e hanno dovuto frenare e sterzare improvvisamente per evitare di investire la signora con conseguenze gravi sia per la stessa sia per loro. Con una prontezza di riflessi impressionante, i corridori sono riusciti comunque a girare intorno alla donna, evitando l'impatto. Il solo Ole Theiler, della Storck-Metropol, non è riuscito a svicolare, prendendo in pieno il deambulatore della donna, trascinato via per alcuni metri. Fortunatamente la donna è rimasta illesa ed è riuscita poi a recuperare il suo deambulatore mentre il gruppetto riprendeva la propria fuga.

La vittoria finale andata a Van Uden

Alla fine è stato olandese il vincitore della Rund um Köln. Grazie alla volata dominata i modo perfetto, Casper Van Uden del Team dsm-firmenich PostNL ha preceduto l'eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) e il belga Louis Blouwe (Bingoal WB).