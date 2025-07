Gravissimo incidente al Baloise Ladies Tour 2025: Alexis Magner perde i sensi, rianimata sul posto

Un incidente dalle conseguenze devastanti per la ciclista americana Alexis Magner che ha perso conoscenza dopo lo schianto sull’asfalto poco prima della volata finale. E’ stata rianimata sul posto e trasportata d’urgenza in ospedale dov’è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Intanto la polizia ha sequestrato il filmato della caduta.

Un pessimo finale di tappa si è consumato nel pomeriggio di domenica 20 luglio, quando la Baloise Ladies Tour 2025 si è conclusa in volata per la quarta e ultima tappa. Una gravissima caduta ha coinvolto poco prima dello sprint finale diverse cicliste, tra cui ha avuto la peggio l'americana Alexis Magner: riversa a terra, priva di sensi per aver battuto violentemente lo sterno, è stata rianimata sul posto e poi portata d'urgenza in ospedale. La polizia sta indagando sulle dinamiche dell'incidente e ha sequestrato un video in cui è stato filmato l'istante della caduta.

Così accaduto nel finale della Baloise Ladies Tour 2025

L'ultima tappa del Baloise Ladies Tour, che prevedeva partenza e arrivo a Zottegem, si è conclusa con il classico sprint di gruppo che però è stato rovinato quando diverse atlete sono cadute gravemente nell'ultima curva, senza riuscire a sterzare. Un incidente che ha visto coinvolta anche la favorita Charlotte Kool della Team Picnic PostNL, rimasta poi a lungo seduta sul marciapiede in piena crisi di pianto per lo spavento. Tra le cicliste che sono rimaste implicate nell'incidente, anche la belga Fien Van Eynde della Fenix-Deceuninck e l'americana Alexis Magner della Cynisca Cycling.

Le gravi condizioni di Alexis Magner, dopo aver battuto lo sterno a terra

In un primo momento, la paura più grande è stata proprio per le condizioni di salute di Kool che ha sbattuto violentemente sul cordolo a bordo strada, ma pochi istanti più tardi ci si è accorti che ad aver avuto la peggio è stata la statunitense Magner. La sua situazione si è rapidamente aggravata e come hanno riportato alcuni cronisti di Sporza, presenti proprio nei pressi dell'accaduto, la ciclista è rimasta immobile a terra e priva di sensi sull'asfalto, mentre le altre tentavano di rialzarsi. Nella caduta, Magner ha sbattuto a terra violentemente sullo sterno e, secondo le prime testimonianze, è stata rianimata direttamente sul posto dal MUG, l'Unità Mobile di Pronto Soccorso, un team medico specializzato, presente alla corsa per l'assistenza medica d'urgenza al di fuori dell'ospedale.

Magner operata d'urgenza, intanto la polizia sequestra un filmato

Le condizioni di Magner sono apparse serie e l'ex ciclista americana che correva precedentemente per la Canyon//SRAM, è stata trasportata in ospedale d'urgenza, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico. Al momento non sono state diramate ulteriori notizie sulla sua salute e anche la Cynisca Cycling non ha diramato alcun bollettino o aggiornamento. Nel frattempo, è arrivata la conferma che le forze dell'ordine sono arrivate sul luogo dell'incidente per ricostruirne la dinamica e avrebbero sequestrato un filmato che avrebbe ripreso il momento della caduta. Non si escludono eventuali responsabilità sul fronte sicurezza da parte dell'organizzazione visto che il tutto è avvenuto senza che vi fossero apparenti strutture di protezione e a pochi centimetri da un bagno chimico a bordo strada.