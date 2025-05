video suggerito

Giro d'Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Lucca-Pisa: orari TV, percorso e favoriti per la crono Oggi martedì 20 maggio, si corre la 10a tappa del Giro d'Italia 2025, una cronometro di quasi 29 chilometri tra Lucca e Pisa. Totalmente pianeggiante, favorirà gli specialisti delle corse contro il tempo. Diretta in chiaro sui canali Rai sia in TV sia in streaming.

A cura di Alessio Pediglieri

Inizia oggi la seconda settimana del Giro d'Italia 2025 e si riparte dalla 10a tappa che affronterà una prova a cronometro, la seconda in programmazione, che darà ulteriore indicazioni per quanto riguarda la classifica generale e lo stato di forma soprattutto dei più attesi. Del Toro scatta con la maglia rosa addosso, per una Lucca-Pisa lunga quasi 29 chilometri, in rigorosa diretta in chiaro sui canali Rai sia in TV sia in streaming.

Dopo il secondo giorno di riposo e un weekend ad altissimo spettacolo sulle strade di Siena, il Giro d'Italia riprende la corsa con una tappa che darà altri elementi fondamentali per capire come ci si avvicinerà alle Alpi e alle prime scalate della seconda settimana. Oggi, martedì 20 maggio si svolge infatti la seconda cronometro individuale che vede un percorso da 28,6 chilometri, tutti pianeggianti in terra di Toscana, tra Lucca e Pisa, con un ordine di partenza stabilito dalla classifica generale stilata al contrario, con i migliori al momento ultimi a prendere il via.

Numero tappa: 10ª, Lucca-Pisa

Orario partenza: ore 13:20

Orario arrivo: 17:25

Percorso: pianeggiante, cronometro

Distanza e dislivello: 28,6 km, 150 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 10ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Lucca-Pisa

La prova a cronometro parte dalla città murata di Lucca e termina nell'iconica Piazza dei Miracoli di Pisa, con la sua Torre Pendente che sullo sfondo renderà ancora una volta un arrivo iconico di questo Giro 2025. Il profilo del percorso favorisce indubbiamente le alte velocità, con lunghi rettilinei e poche curve tecniche. Una giornata che sarà ideale per gli specialisti delle corse contro il tempo e che primeggiano su un tracciato che potrebbe anche favorire importanti rimonte o ulteriori distacchi anche tra le prime posizioni nella classifica generale.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

Anche la 10ª tappa del Giro d'Italia 2025 come le precedenti e quelle ancora da venire, sarà come sempre visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi. Appuntamento sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

La cronometro Lucca-Pisa vedrà un ordine di partenza che seguirà l'attuale classifica generale, ma iniziando dall'ultimo per poi arrivare via via ai migliori. Il primo a scattare sui pedali sarà Krieger Alexander (Tudor) alle 13:20. L'ultimo, alle 16:40, Isaac Del Toro (UAE) che indossa la maglia rosa. In mezzo, tutti gli altri 169 superstiti alla prima settimana, con partenza cadenzata a un minuto di distanza l'uno dall'altro. Tranne per gli ultimi 15, che avranno un divario di tre minuti.

I favoriti della tappa di oggi

Primoz Roglic è chiamato al pronto riscatto dopo la delusione sugli sterrati senesi ed è sulla carta uno dei favoriti. Soprattutto vedendo il ritardo in classifica che gli impone una immediata rimonta e le buone sensazioni già mostrate nella prima, veloce, cronometro albanese. Attenzione a Joshua Tarling che arriva determinato ad affrontare la prova cercando un acuto importante di giornata: a 21 anni, il britannico della Ineos Grenadiers è considerato il miglior cronometrista al via. Fondamentale non perdere contatto con i migliori tempi anche per Juan Ayuso: per il giovane spagnolo sarà un test fondamentale per consolidare la sua posizione in classifica e ristabilire le dinamiche di squadra con Isaac Del Toro, che dovrà superarsi per distinguersi in una specialità non sua. Per gli italiani, speranze affidate a Edoardo Affini che correrà con il sostegno del pubblico di casa: è uno specialista collaudato e in una cronometro piatta come questa potrebbe addirittura provare a fare il colpo grosso. Outsider in attesa di prendersi cinque minuti di gloria, Van Aert, Vacek, Vine, Hayter o Plapp.