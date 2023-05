Giro d’Italia 2023, oggi 2ª tappa Teramo-San Salvo: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV Oggi 7 maggio la 2ª tappa del Giro d’Italia 2023, Teramo-San Salvo di 202 km. Partenza prevista alle 12:30, diretta TV e streaming su Rai, Eurosport, DAZN. Tra i favoriti di giornata Ackermann, Cavendish e Fernando Gaviria.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi domenica 7 maggio al via la 2ª tappa del Giro d'Italia 2023. Una frazione di 202 km che parte da Teramo alle 12:30 ed è riservata ai velocisti di giornata che si contenderanno lo sprint finale a San Salvo sempre lungo il litorale adriatico.

Una frazione che non presenta grandi difficoltà e che presenta il 1° GPM in assoluto del Giro 2023, a Silvi Paese cn una ascesa di circa 4 km. Poi tratto completamente privo di asperità, dove gli sprinter potranno dar fondo alle proprie energie con una retta finale di 1 chilometro.

Numero tappa: 2ª, Teramo-San Salvo

Orario di partenza: 12:30

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: pianeggiante

Lunghezza: 202 km

Dislivello: 1.400 m

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 2 ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Teramo-San Salvo

Non ci sono particolari asperità da affrontare per questo secondo appuntamento per le strade d'Italia. I 202 chilometri presentano diversi saliscendi all’inizio della frazione, con due GPM ma solamente di 4a categoria nella fase centrale. Gli ultimi 70 km lungo la costa adriatica sono senza alcuna difficoltà. Probabile primo arrivo in volata del Giro a favore degli sprinter.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

La Teramo-San Salvo è una frazione che percorre la statale Adriatica fino a Silvi Paese per poi proseguire prima verso Pescara e poi a Chieti. Due GPM e quindi ancora zona costiera fino all'arrivo.

fonte: giroditalia.it

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

I velocisti più attesi sono Pascal Ackermann (UAE Team Emirates), Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), Fernando Gaviria (Movistar), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) e Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Questi i nomi più attesi nella speranza di vedere anche Filippo Ganna ((Ineos Grenadiers) oppure Niccolò Bonifazio (Intermarché-Circus-Wanty).

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.