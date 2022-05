Giro d’Italia 2022, la tappa 14 arriva a Torino: percorso e orari TV della diretta sulla Rai La quattordicesima tappa del Giro d’Italia coinvolge unicamente la provincia di Torino e lo stesso capoluogo piemontese. Il percorso, seppur breve, è molto impegnativo poiché presenta molto dislivello. Si parte da Santena alle 13.00. Ecco l’altimetria e la programmazione degli orari nei punti dove passerà la carovana rosa.

A cura di Enrico Scoccimarro

La 14esima tappa del Giro d'Italia 2020 è la Santena-Torino e si corre sabato 21 maggio interamente in Piemonte, nella provincia di Torino. La Carovana Rosa partirà da Santena e arrivando nel capoluogo. La tappa risulta breve – solo 147 km – ma molto intensa con un percorso spettacolare con un dislivello complessivo di 3mila metri che metterà a dura prova i velocisti del gruppo. La carovana si muoverà subito sulla SP.127 per poi spostarsi sulla SP.122: qui affronteranno la salita del Pilonetto per proseguire verso Chieri. Dopo il primo volante, i ciclisti affronteranno un circuito (da ripetere tre volte) composto dal Colle della Maddalena, Superga, lo strappo di Santa Brigida prima di raggiungere Torino. La tappa di ieri ha visto trionfare Demarè: occhi puntati sull'azzurro Nibali, tra i favoriti. Ecco tutte le informazioni sul percorso – disponibili anche sul sito ufficiale – e la tappa numero 14 del Giro d'Italia 2022 con gli orari e dove vederlo in TV.

Orario di partenza: 13:15

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: Santena-Torino.

Diretta Tv e streaming: Rai Sport (dalle 13:00 alle 14:00), Rai Due (dalle 14:00 alle 18:00), Eurosport1 (canale 210 di Sky), RaiPlay, Dazn

La tappa del Giro d'Italia, percorso e altimetria della Sanremo-Cuneo

Il percorso non avrà un momento di respiro per i corridori. Nonostante sia una tappa breve nel kilometraggio, risulta molto intensa rapportata col dislivello complessivo. Gli unici kilometri pianeggianti sono i primi, da Santena fino ai piedi della prima salita, ovvero il versante di Rivodora di Superga,. Da quel momento si entrerà in un circuito di 36.4 kilometri da percorrere due volte. I ciclisti scaleranno la Collina di Superga e il Colle Maddalena: la prima presenta 5 kilometri sempre attorno al 10% con punte del 14%, mentre la seconda, molto più breve, si snoda su una strada dentro il bosco a carreggiata ristretta con pendenze che raggiungono il 20%. Gli ultimi kilometri

vanno dallo scollinamento del Colle Maddalena fino alla discesa di Valsalice, con alcuni tratti impegnativi tra le case per risalire con pendenze elevate fino al Parco del Nobile. Gli ultimi 4 sono tutti in discesa, mediamente su strada ristretta. Dopo l’ultimo kilometro dentro la città di Torino, la strada si allarga notevolmente e diventa pianeggiante a circa 700 metri dall’arrivo. Il rettilineo finale, come di consueto, è in asfalto.

Percorso e altimetria della tappa 14 del Giro d’Italia 2022

Giro d'Italia 2022, dove passa oggi e a che ora

La carovana rosa si dirigerà subito verso Riva presso Chieri, dove transiterà alle ore 13.26. Sarà poi la volta di Gassino, intorno alle 14.00, mentre il gruppo entrerà a Chieri poco dopo le 14.30. La carovana passerà poi dall'iconico monumento dedicato a Fausto Coppi, situato su Corso Casale a Torino, alle 15.00 inoltrate. I ciclisti termineranno la propria corsa, dopo aver passato per la seconda volta Parco del Nobile, su corso Moncalieri, in centro città, fra le 17.00 e le 17.30.

Santena: 13.00

Riva presso Chieri: 13.26

Arignano: 13.35

Andezeno: 13.38

Sciolze: 13.48

Gassino Torinese: 13.57

Il Pilonetto: 14.19

Valle Ceppi: 14.25

Chieri: 14.30

Pecetto Torinese: 14.39

Parco della Rimembranza: 14.47

Valsalice: 14.52

Parco del Nobile: 14.56

Torino (C.so Moncalieri): 15.01

Mon. Fausto Coppi: 15.04

Stazione Sassi: 15.06

Superga (Bric del Duca): 15.21

Pino Torinese: 15.29

Pecetto Torinese: 15.35

Torre dell'Eremo: 15.42

Colle della Maddalena: 15.45

Parco della Rimembranza: 15.47

Valsalice: 15.52

Parco del Nobile: 15.55

Torino (C.so Moncalieri): 16.01

Mon. Fausto Coppi: 16.03

Stazione Sassi: 16.06

Superga (Bric del Duca): 16.20

Pino Torinese: 16.28

Pecetto Torinese: 16.34

Torre dell'Eremo: 16.41

Colle della Maddalena: 16.44

Parco della Rimembranza: 16.46

Valsalice: 16.51

Parco del Nobile: 16.54

Torino (C.so Moncalieri): 17.00

Il cronoprogramma di oggi della tappa Santena–Torino del Giro d’Italia

Dove vedere il Giro d'Italia 2022 oggi in TV

La Rai trasmetterà la Corsa Rosa in chiaro e in diretta, dividendola con una vasta programmazione: su Rai Sport +HD ci sarà prima di tutto "Aspettando il Giro", seguito dalla telecronaca su Rai 2 di "Giro in diretta" e "Giro all’arrivo". Una volta tagliato il traguardo, sarà la volta di "Processo alla Tappa", mentre l'ultimo appuntamento della giornata è fissato alle 20, su Rai Sport + HD, con "Arriva il Giro". Le piattaforme Eurosport, Discovery+ e GCN+, invece, offrono la visione integrale senza nessuna interruzione della tappa, solo però per gli abbonati.

Gli orari TV del Giro d'Italia 2022 su Rai e Rai Play: