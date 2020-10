Il numero dei casi di contagio di Coronavirus in Italia stanno aumentando sempre più. Mentre c'è chi paventa chiusure importanti anche il mondo dello sport è costretto a fare i conti con il virus. Il caso più eclatante è stato quello di Cristiano Ronaldo, ma nella giornata di mercoledì è stato trovato positivo anche un altro juventino: l'americano McKennie. In Sardegna invece positivo al Covid-19 Fabio Fognini, uno dei migliori tennisti al mondo. Mentre nel Giro d'Italia dopo numerosi contagi si sono ritirate due squadre. E sempre dalla corsa rosa arriva una notizia. Perché 17 poliziotti che sono impegnati nel servizio d'ordine sono positivi al Covid e in questo momento si trovano tutti in isolamento.

Nemmeno per il Giro d'Italia c'è tranquillità. Diciassette poliziotti impegnati nel servizio d’ordine del Giro d’Italia e del Giro d’Italia E-Bike sono positivi al Covid. Gli agenti di polizia, che sono tutti asintomatici, erano stati sottoposti a tampone in Abruzzo, tra domenica e lunedì, come tutti i corridori. Gli agenti che sono risultati positivi sono stati posti in isolamento in un albergo di Francavilla a Mare. Il sindaco della città abruzzese ha fatto sapere che nessuno degli agenti di scorta risiede in quella cittadina. Non è noto se gli agenti che ora sono in isolamento domiciliare seguono il Giro sin dalla prima tappa.

Nella giornata di martedì il Covid-19 ha fatto irruzione anche al Giro d'Italia. Sei positivi in totale, due ciclisti. Ha deciso di ritirarsi la squadra della Mitchelton-Scott, mentre i due corridori contagiati erano del Team Sunweb e del Jumbo-Visma: l'olandese Steven Kurijswijk e l'australiano Michael Matthews. Entrambi sono asintomatici. Poi si è ritirata anche la Jumbo-Visma, che ha deciso di lasciare in blocco il Giro d'Italia. 2020.