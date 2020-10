Il Giro d'Italia sta vivendo il problema della pandemia di coronavirus all'interno della ‘bolla' della corsa: le misure preventive non hanno reso completamente immune l'organizzazione che adesso annovera un totale di 6 persone positive, di cui due ciclisti. Un'intera squadra, la Mitchelton – Scott, ha annunciato il ritiro dalla competizione: "La salute dei ciclisti e del personale è la nostra priorità: ci siamo ritirati dal @giroditalia dopo i risultati del giorno di riposo del test COVID-19. I nostro terzo ciclo di test in 3 giorni, ha rivelato risultati positivi per alcuni membri del nostro staff"

I due ciclisti contagiati sono uno del Team Sunweb e uno del Team Jumbo-Visma e sono stati subito affidati ai medici delle rispettive squadre che ne hanno disposto le misure di isolamento. Non si conoscono ancora i loro nomi per motivi di privacy ma le misure di contenimento sono subito entrate in atto.

Nei giorni scorsi l'allarme Coronavirus era già stato altissimo all'interno del gruppo ciclisti ma seguendo i protocolli in atto, sono stati isolati i casi positivi permettendo agli altri atleti di poter gareggiare regolarmente. Protocolli che sono proseguiti in modo serrato anche negli ultimi giorni, sviluppati in accordo con l’UCI (Union Cycliste Internationale) e in linea con le misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute della Repubblica italiana. Nelle giornate dell'11 e del 12 ottobre tutte le squadre sono state sottoposte ai test per un totale di 571 tamponi.

Sono stati sottoposti ai controlli sia i corridori sia i membri dello staff di tutte le squadre e alla fine sono risultati 6 positivi al coronavirus. La scelta della Mitchelton – Scott è stata una decisione presa in assoluta autonomia ma che evidenzia come il problema Covid sia oramai entrato all'interno del sistema del Giro. Proprio nella Mitchelton – Scott, tre giorni fa si era ritirato il ciclista di punta, il britannico Simon Yates che era risultato positivo al virus.