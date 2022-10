Ganna oggi tenta il Record dell’ora: quando corre e dove vederlo in diretta TV e streaming Alle 20:00 di oggi, sabato 8 ottobre, Filippo Ganna si cimenta sul Record dell’ora al Tissot Velodrome di Grenchen, in Svizzera. Da battere i 55,548km/h di Bigham. Diretta su Discovery+ e su RaiSport.

A cura di Alessio Pediglieri

Filippo Ganna prova l'attacco al record dell'ora e lo fa sfidando il tempo sul circuito del Velodromo di Grenchen in Svizzera, oggi sabato 8 ottobre alle 20:00. Una sfida unica che metterà alla prova il campione azzurro che dovrà superare il primato ottenuto da Dan Bigham lo scorso agosto: il tempo da superare è di 55,548 km/h. La prova si potrà seguire in diretta sia in TV sia in streaming attraverso il servizio offerto da Eurosport a pagamento e, gratis e in chiaro per tutti, sulla Rai.

Dunque, il grande giorno è arrivato, quello che potrebbe riportare a casa il record dell'ora che manca all'appello dal 1984 quando uno straordinario Francesco Moser superò per primo il muro dei 55 km/h. Un record poi cancellato dall'UCI come altri otto primati per i nuovi regolamenti che vietano le bici "speciali", inseriti da fine 2020. Filippo Ganna si trova in Svizzera da giovedì sera e ha effettuato gli ultimi test sulla pista elvetica dopo aver seguito un'attenta programmazione durante le ultime settimane con prove al "passo" che hanno toccato anche i 56km orari di media.

Il Record dell'ora diventerebbe il fiore all'occhiello per Filippo Ganna su pista, dove ha vinto la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ai Giochi in Giappone ha contribuito a fissare anche il nuovo record del mondo a 3'42″032. Sempre in pista si è laureato quattro volte campione del mondo di inseguimento individuale (2016, 2018, 2019 e 2020) specialità nella quale detiene attualmente il record europeo con 4'01″934.

Evento: Record dell'ora 2022 su pista

Quando si corre: sabato 8 ottobre 2022

Dove si corre: Tissot Velodrome Suisse di Grenchen (Svizzera)

Orario: 20:00

Canale TV: Europsport 1, RaiSport

Diretta streaming: Discovery+, RaiPlay

Quando corre Filippo Gara per il record dell'ora: l’orario della diretta

L'appuntamento per vedere Filippo Ganna cimentarsi in pista per il Record dell'ora è fissato questa sera, sabato 8 ottobre, alle 20:00 in punto. A quell'ora scatterà la prova sulla pista del Velodromo svizzero di Grenchen. La diretta sia su Discovery+ e sia su RaiSport inizierà prima con ampi servizi che anticipano l'evento.

Dove vedere il record dell'ora di Filippo Ganna in TV e streaming

Il tentativo di infrangere il record dell'ora sarà trasmesso in diretta TV e in live streaming. Tutti gli appassionati potranno vedere Filippo Ganna sulla pista del Velodromo svizzero sia a pagamento sia in chiaro. Il primo caso è riferito agli abbonati al servizio Discovery+ per i quali Eurosport 1 offrirà la diretta televisiva. Sempre per gli utenti di Discovery, il live streaming sarà effettuato su Eurosport Player e su Discovery+. Per chi vuole seguire Ganna in diretta e in chiaro, in TV ci si collegherà sul Digitale Terrestre su RaiSport e per il live streaming su Rai Play, senza pagare costi aggiuntivi.

La bici utilizzata da Ganna per il record dell'ora

La bicicletta che viene utilizzata da Filippo Ganna per il record dell'ora al Velodrono di Grenchen sabato 8 ottobre alle 20:00 è una "Bolide" Pinarello interamente costruita in 3D. E' il primo modello in assoluto ad utilizzare questo tipo di tecnologia unita a nuovi materiali e ad avveniristiche scelte aerodinamiche. Il telaio è composto da una lega che si utilizza moltissimo in Formula 1 e nelle strutture aerospaziali, lo Scalmalloy, un mix tra scandio, alluminio e magnesio ad altissima resistenza. La struttura generale è stata costruita studiando le balene e in particolar modo ai loro turbercoli che contribuiscono all'abilità di eseguire curve molto strette durante il nuoto e per i loro salti fuori dall’acqua. Una bicicletta che è stata prodotta integralmente in laboratorio e di cui al momento ne esistono solo tre esemplai (tutti a disposizione di Ganna per la prova sul record). In futuro, sarà messa in vendita ma esclusivamente su prenotazione e al costo non inferiore di 60 mila euro.