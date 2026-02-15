Francesco Mazzoleni morto a 18 anni durante un allenamento: un’auto lo ha investito

L'ennesima tragedia della strada ha spezzato la vita di giovane e promettente ciclista. Francesco Mazzoleni è morto a soli 18 anni a causa di un tremendo incidente. Il ragazzo in forza al Team Goodshop Yoyogurt si stava allenando sulle strade della sua terra quando è rimasto vittima di uno schianto con un'auto. Tutto il mondo delle due ruote ha manifestato il suo cordoglio per un ragazzo molto amato che sognava di fare della sua più grande passione sportiva il suo lavoro.

Il team ufficializza la morte di Francesco Mazzoleni

È stata proprio la sua squadra a confermare tutto con uno struggente messaggio sui social: "È una domenica molto triste per noi. Ci lascia troppo presto il nostro Francesco Mazzoleni.. Investito mentre si allenava sulle sue strade di casa, mentre faceva ciò che più amava. Ci stringiamo tutti in un doloroso silenzio, attorno alla famiglia di Francesco. Porteremo sempre con noi il tuo sorriso e la tua grinta che ti spingevano a inseguire il tuo sogno. Sei e resterai sempre un nostro Orange. Ciao, giovane Francesco".

Chi era Francesco Mazzoleni

Sin da piccolo il classe 2007 aveva manifestato il suo amore per il ciclismo, confrontandosi con le competizioni giovanili. Due mesi fa circa poi l’approdo nel team oranje under 23, con l’entusiasmo di una nuova avventura: "Mi chiamo Francesco Mazzoleni, sono al primo anno in categoria e vengo da Bergamo. Il mio obiettivo per quest’anno è fare esperienza personale e aiutare la squadra a ottenere grandi risultati e ripagare i miei sacrifici. Non vedo l’ora di iniziare e mettermi in gioco".

Cosa è successo e cosa si sa dell'incidente

L’incidente è avvenuto a Barzana, sulla provinciale 175. Stando alle informazioni de L’Eco di Bergamo, il ragazzo dopo le 14 si sarebbe scontrato con un’auto che viaggiava in direzione opposta, per una dinamica ancora da chiarire. Francesco è stato sbalzato via dalla sua bici, che si è spezzata in due. I soccorsi si sono rivelati inutili.