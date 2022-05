Formolo ci crede ma arriva solo 3°: Bouwman beffa tutti e vince la 7a tappa del Giro La settima tappa è stata vinta in volata da Bouwman che beffa Mollema e Davide Formolo, terzo. Ottima prova di Dumoulin che ha provato a risalire la classifica generale, sempre in mano a Lopez.

A cura di Alessio Pediglieri

Grandissimo finale di tappa al Giro d'Italia che ha regalato emozioni forti negli ultimi 15 chilometri. Quattro battistrada, con tre olandesi e un italiano a giocarsi alla vittoria che alla fine ha arriso a Koen Bouwman, con l'olandese che ha messo in fila il connazionale Mollema mentre per Formolo è arrivata la terza posizione sul traguardo di Potenza dopo 196 chilometri molto selettivi che hanno visto anche diversi ritiri.

Un finale spettacolare in cui Dumoulin e Bouwman, compagni di squadra della Jumbo Visma hanno gestito tutte le situazioni, provando anche le vie solitarie per una fuga che non si è mai concretizzata, con Davide Formolo e Mollema che hanno provato di tutto per scrollarsi di dosso il duo della Jumbo che a 1000 metri dall'arrivo ha ripreso il controllo della situazione, con un ottimo lavoro di squadra: Dumoulin si trasforma nel perfetto gregario che ha lanciato la lunga volata sul duro arrivo in salita in cui Bouwman ha strappato e si è preso la vittoria di tappa.

Nessuno strappo in classifica generale, con il gruppo dei migliori che chiude a 3 minuti e con Lopez che mantiene anche quest'oggi la maglia rosa, messa a rischio solamente a inizio di frazione, quando i fuggitivi con Dumoulin (in ritardo di oltre 7 minuti) aveva preso un vantaggio di circa 5 minuti, mentre per Bowman arriva il successo di frazione e la maglia azzurra e ottiene la sua seconda vittoria assoluta nella sua giovane carriera dopo la tappa nel Giro del Delfinato del 2017

