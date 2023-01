Follia in strada, Ivan Sosa colpito in faccia con il calcio di una pistola: il papà pubblica la foto Paura e apprensione per le condizioni di Ivan Sosa, ciclista della Movistar alle prese con un allenamento, colpito da un camionista dopo un alterco.

A cura di Marco Beltrami

Ore di apprensione per Ivan Ramiro Sosa Cuervo, ciclista che corre per il Movistar Team. Lo scalatore, professionista dal 2017, è stato vittima di una brutale aggressione che lo ha fatto finire in ospedale dove si sta sottoponendo ad accertamenti. Una vicenda tutta da chiarire in cui è coinvolto anche un camionista che è stato poi successivamente arrestato. Un epilogo terribile e inaspettato per quella che sarebbe dovuta essere una semplice giornata di allenamento per Sosa.

L'atleta 1997 che in carriera ha collezionato un 44° e un 49° posto al Giro d'Italia infatti si trovava su una strada la Fusa-Silvania del dipartimento di Cundinamarca nei pressi della sua residenza, alle prese con un allenamento. A questo punto ecco l'alterco con un camionista, per motivi che al momento non sono stati del tutto appurati. Probabilmente alla base del diverbio, una manovra non gradita con relative proteste. Quello che è certo è che le cose sono finite malissimo, soprattutto per Sosa.

Stando alle prime indiscrezioni della stampa colombiana, l'autista del mezzo pesante avrebbe colpito il ciclista in faccia con il calcio di una pistola. Una botta tremenda che ha causato un'ampia ferita all'altezza del mento del colombiano. La conferma di quanto accaduto è arrivata anche da una foto scattata subito dopo l'aggressione, e fatta circolare dal padre di Ivan che mostra appunto la brutta ferita da cui l'atleta ha perso molto sangue. Proprio per questo, Sosa è stato subito trasportato in ospedale, per valutare le sue condizioni.

Il team Movistar ha confermato quello che ha definito come un incidente: "Confermiamo che Ivan Sosa è stato curato per lesioni al mento in un centro medico di Fusagasugá, dopo l'incidente subito durante l'allenamento. Il ciclista del Team Movistar è rimasto cosciente in ogni momento". La speranza è che tutto si possa chiudere magari con l'applicazione di punti di sutura, senza ulteriori complicazioni o riscontro di danni più gravi alla testa anche se al momento sembra che sia assolutamente fuori pericolo.

Stando a quanto appreso da W Radio, il conducente del camion è stato fermato e dovrà rispondere di lesioni personali davanti all'autorità competente. Anche Sosa però potrebbe essere chiamato in causa per il reato di danneggiamento alla proprietà altrui: stando alla testimonianza del camionista, avrebbe causato dei danni al suo mezzo, lanciando una pietra contro il vetro. Una situazione questa tutta da verificare.