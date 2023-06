Filippo Ganna insuperabile a cronometro: si conferma campione d’Italia volando a oltre 47km/h Filippo Ganna ha dominato anche sul tracciato di Sarche in Trentino per l’edizione dei campionati italiani 2023 della prova a cronometro. Con oltre 47chilometi orari di media, ha chiuso in 32’49” i 25,7 km di tracciato davanti a Mattia Cattaneo e Matteo Sovrero.

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora una volta Filippo Ganna non ha eguali nella prova a cronometro ai Campionati italiani e si conferma il migliore anche in Trentino, vincendo la prova di Sarche dove il piemontese della Ineos Grenadiers non ha mancato l'appuntamento tricolore. Ganna ha fermato il cronometro in 32'49" alla media di 47'01", davanti a Mattia Cattaneo, staccato di 24″, e Matteo Sobrero, terzo a 30″. Nel primo intermedio, sempre Ganna era risultato il più veloce ma solamente per un secondo di vantaggio su un ottimo Cattaneo che poi ha ceduto nel finale di percorso.

Una sfida ad altissima velocità, accesa e incerta dal primo all'ultimo dei 25,7 km che Ganna ha percorso volando alla media di 47,010 kmh. Uno straordinario testa a testa nella prima parte di tracciato con Mattia Cattaneo che era rappresentato dalla parte più tortuosa e impegnativa con Top Ganna che ha preso un solo secondo di vantaggio. Poi quando le asperità sono finite e si è tornati in pianura fino al traguardo, ha piano piano fatto inesorabilmente il vuoto staccando Cattaneo di 24 secondi.

Quarta piazza per un ottimo Simone Velasco protagonista di questa prova a cronometro tricolore: staccato di 1’01” da Ganna nel tempo finale, ha comunque mostrato grandi progressi nella crono, arrivando ad un passo dal podio. Filippo Baroncini, sesto e distante 1’12”. Adesso ci sarà spazio per la prova individuale su strada che sarà di scena sabato 24 giugno. Dove però ci sarà un assente doc: Filippo Zana, campione tricolore uscente. Reduce dal fresco successo in Slovenia dopo un ottimo Giro d'Italia, il corridore della Team Jayco AlUla ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un incidente avvenuto in allenamento: frattura della clavicola e operazione chirurgica necessaria per lui.

L'ordine arrivo della prova a cronometro

1. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in 32’49”

2. Mattia Cattaneo (Soudal Quick Step) a 24”

3. Matteo Sobrero (Jayco AlUla) a 30”

4. Simone Velasco (Astana Qazaqstan) a 1’01”

5. Antonio Tiberi (Bahrain Merida) a 1’02”

6. Filippo Baroncini (Trek Segafredo) a 1’12”

7. Edoardo Affini (Jumbo Visma) a 1’31”

8. Alessandro de Marchi (Jayco AlUla) a 1’48”

9. Lorenzo Milesi (Team DSM) a 1’52”

10. Cristian Scaroni (Astana Qazaqstan) a 2’13”