Evenepoel dominatore alla San Sebastian col brivido: cade in partenza, irresistibile in volata Remo Evenepoel trionfa alla San Sebastian, nella sua ultima gara con la maglia da campione del mondo. Il belga è stato strepitoso nella volata finale dopo aver allarmato tutti, cadendo poco prima della partenza.

A cura di Alessio Pediglieri

Una prova di maturità e di qualità da parte di Remco Evenepoel che nella sua ultima uscita con la maglia iridata da campione del mondo, ha dominato in lungo e in largo la San Sebastian, la prima grande classica subito dopo la conclusione del Tour de France. Il fenomeno belga ha gestito al meglio tutta la corsa, selezionando sul percorso il gruppo di testa dove è rimasto nell'era finale il solo Pello Bilbao: lo spagnolo ci prova sul rettilineo del traguardo ma la progressione di Evenepoel è irresistibile.

Forza e classe a tal punto che a 5 metri dalla linea del traguardo a san Sebastian, Evenepoel può serenamente alzare le mani al cielo e festeggiare la propria vittoria, bissando il successo dello scorso anno e portando a tre quelli in totale nella classica dei Paesi Baschi. Ottimo viatico per i prossimi campionati mondiali dove Evenepoel arriverà vestito da iridato e a difesa del trionfo dello scorso anno nella prova in linea.

E dire che la giornata non si era per nulla aperta nel modo migliore per il campione belga che era caduto nel trasferimento iniziale al chilometro zero: una notizia che aveva allarmato tutti sulle condizioni di Evenepoel che fortunatamente non ha subito conseguenze traumatiche. Un contrattempo semplicemente fastidioso che l'iridato si getta subito alle spalle, controllando da subito i 230 chilometri del percorso fino alla salita finale di Murgil dove screma il plotoncino con cui era arrivato in testa alla gara: Vlasov si stacca inesorabilmente mentre Bilbao si tiene aggrappato, in uno sforzo che pagherà sul finale.

Proprio sui 450 metri conclusivi della San Sebastian, Evenepoel mostra tutta la propria potenza: lascia avanti Bilbao, poi sferra una volata lunghissima che non lascia scampo allo spagnolo che getta la spugna ben prima dell'arrivo con il belga che può godersi le ultime pedalate braccia al cielo scatenando tutta la propria gioia. Un successo che lo lancia a pochi giorni dal Mondiale tra i pretendenti più forti alla conquista del titolo 2023 che ci si giocherà a Glasgow.